Що робити, якщо вас виключили з військового обліку на папері, а в реєстрі — ні

Відмітку про виключення ставлять у військово-обліковому документі

В Україні чоловіків, які досягли граничного віку в запасі або непридатні до служби за станом здоров'я, виключають з військового обліку. Однак існують випадки, коли в паперових документах громадянин виключений з обліку, а в реєстрі військовозобов'язаних — ні.

Адвокатка Дар'я Тарасенко пояснила, що робити в таких випадках. За її словами, така проблема є типовою і часто пов’язана з недоопрацюванням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

"На жаль, дуже розповсюджена ситуація. І тут однозначно — недопрацювання з боку ТЦК та СП", — зазначає Тарасенко.

Щоб узгодити дані в реєстрі та паперових документах, юристка радить звертатися з адвокатським запитом до відповідного ТЦК, аби отримати офіційне підтвердження статусу обліку.

У випадку, якщо адвокатський запит не приносить результатів, може знадобитися подання офіційної скарги.

Зазначимо, що до списку тих, хто підлягає виключенню з обліку, входять особи, які:

померли або визнані безвісно зниклими або оголошені померлими у встановленому законом порядку;

або оголошені померлими у встановленому законом порядку; припинили громадянство України , що автоматично звільняє від військових зобов'язань;

, що автоматично звільняє від військових зобов'язань; визнані непридатними до військової служби за результатами медичного огляду;

за результатами медичного огляду; досягли граничного віку перебування в запасі — 60 років.

Варто зауважити, при виключенні з військового обліку військово-обліковий документ не вилучається. У ньому лише робиться відповідна позначка про виключення з обліку.

Нагадуємо, що "виключений з військового обліку" — це постійний статус, що означає повну втрату обов'язків перед системою військового обліку. Після виключення особа більше не вважається військовозобов'язаною, і на неї не поширюються обов'язки військової служби. Це означає, що така особа:

не може бути призвана під час мобілізації;

звільняється від обов'язку проходити військово-лікарську комісію;

не зобов’язана оновлювати військово-облікові дані або повідомляти про зміну місця проживання;

їй не можуть вручити повістку.

Такий статус є постійним і не потребує поновлення військового обліку у майбутньому.

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