Різниця між зняттям і виключенням з військового обліку: юристи пояснили
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Фахівці права розповіли, у якому випадку особа не підлягає мобілізації
Згідно з українським законодавством, військовозобов'язані громадяни повинні стати на військовий облік після досягнення 17 років. З обліку виключають чоловіків у віці 60 років.
Адвокатське об'єднання "Бачинський і партнери" пояснило, яка різниця між знятий і виключений з військового обліку. Статуси відрізняються за наслідками та підставами.
"Виключений з військового обліку" — це постійний статус, що означає повну втрату обов'язків перед системою військового обліку. Після виключення особа більше не вважається військовозобов'язаною, і на неї не поширюються обов'язки військової служби. Це означає, що така особа:
- не може бути призвана під час мобілізації;
- звільняється від обов'язку проходити військово-лікарську комісію (ВЛК);
- не зобов’язана оновлювати військово-облікові дані або повідомляти про зміну місця проживання;
- їй не можуть вручити повістку.
Такий статус є постійним і не потребує поновлення військового обліку у майбутньому.
На відміну від виключення, "знятий з військового обліку" — це тимчасовий статус. Після зняття з обліку особа залишається військовозобов'язаною і продовжує виконувати відповідні обов'язки:
- проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);
- оновлення своїх військово-облікових даних;
- повідомлення ТЦК та СП про зміну місця проживання.
Особа, знята з військового обліку, має стати на облік в іншому військкоматі протягом 7 днів — наприклад, при переїзді в іншу область або країну.
Отже, ключова відмінність полягає у тому, що виключення з військового обліку означає повне звільнення від обов’язків перед армією, тоді як зняття є тимчасовим і передбачає перереєстрацію у новому місці.
Нагадуємо, кого можуть зняти з військового обліку:
- осіб, яких зарахували до військового оперативного резерву;
- чоловіків, яких направили до установ виконання покарань (ув'язнили);
- осіб, які виїжджають за межі держави на термін понад три місяці;
- осіб, які переїхали в іншу область, район або громаду;
- в інших випадках, за рішенням Міноборони, Служби безпеки або розвідувальних органів;
- чоловіків, яких прийняли на службу до правоохоронних органів або структур цивільного захисту;
- осіб, яких призвали на військову службу або прийняли до військових навчальних закладів.
Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вручити повістку на ВЛК під час оформлення відстрочки. Юрист розповів, які є нюанси.