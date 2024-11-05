Коли суд може скасувати штраф від ТЦК: наскільки це реально

Все більше громадян намагаються оскаржити покарання

За порушення військового обліку в Україні передбачена адміністративна відповідальність. Лише з червня по жовтень 2024 року українські суди розглянули щонайменше 314 справ щодо оскарження штрафів, накладених територіальними центрами комплектування.

Проте суди у більшості випадків приймають рішення на користь громадян , скасовуючи штрафи. За даними платформи Opendatabot, яка відстежує державні реєстри, кількість таких справ значно зросла.

Якщо у червні на розгляді перебували лише 10 таких справ, то вже у вересні їх кількість збільшилась до 148. На початок жовтня суди розглянули ще 34 справи, переважно ухвалюючи рішення на користь позивачів.

Аналіз даних вказує на три основні причини, коли суд скасовує штрафи від ТЦК:

недотримання ТЦК процедури накладення штрафу;

відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами;

штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності, що є підставою для їх скасування.

Нагадуємо, що за порушення правил військового обліку, тобто не оновлення даних або неявку за повісткою, передбачені штрафи від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо їх не сплатити протягом 15 днів, то сума подвоюється.

Однак у разі незгоди зі штрафом, особа має право оскаржити його протягом 10 днів з моменту отримання постанови.

Раніше "Телеграф" писав, що у Верховній Раді розповіли, в якому випадку мобілізують ще 500 тисяч чоловіків. Варто звертати увагу і на вік мобілізованих, і на їхній стан здоров’я.