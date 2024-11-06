Что делать, если вас исключили из воеинского учета на бумаге, а в реестре — нет
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Отметку об исключении ставят в военно-учетном документе
В Украине мужчин, достигших предельного возраста в запасе или непригодных к службе по состоянию здоровья, исключают из воинского учета. Однако существуют случаи, когда в бумажных документах гражданин исключен из учета, а в реестре военнообязанных — нет.
Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, что делать в таких случаях. По ее словам, такая проблема типична и часто связана с недоработкой территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
"К сожалению, очень распространена ситуация. И здесь однозначно — недоработка со стороны ТЦК и СП", — отмечает Тарасенко.
Чтобы согласовать данные в реестре и бумажных документах, юрист советует обращаться с адвокатским запросом в соответствующий ТЦК, чтобы получить официальное подтверждение статуса учета.
В случае, если адвокатский запрос не дает результатов, может потребоваться подача официальной жалобы.
Отметим, что в список подлежащих исключению из учета входят:
- умершие или признанные безвестно исчезнувшими или объявленные умершими в установленном законом порядке;
- прекратили гражданство Украины, что автоматически освобождает от военных обязательств;
- признаны непригодными к военной службе по результатам медицинского осмотра;
- достигли предельного возраста пребывания в запасе — 60 лет.
Следует заметить, что при исключении из воинского учета военно-учетный документ не изымается. В нем только делается соответствующая отметка об исключении из учета.
Напоминаем, что "исключен из воинского учета" — это постоянный статус, означающий полную утрату обязанностей перед системой учета. После исключения лицо больше не считается военнообязанным, и на него не распространяются обязанности военной службы. Это означает, что такое лицо:
- не может быть призван во время мобилизации;
- освобождается от обязанности проходить военно-врачебную комиссию;
- не обязан обновлять военно-учетные данные или сообщать об изменении места жительства;
- ему не могут вручить повестку.
Такой статус постоянен и не требует возобновления воинского учета в будущем.
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