Трамп підвищує ставки? Коли він припинить торгуватися з Путіним за Україну

Трамп буде підтримувати тільки те, що приносить гроші, що можна гіпотетично конвертувати в вигоду

Після перемоги на виборах президента США, коли Дональд Трамп офіційно займе місце глави Білого дому, він може тиснути на Київ і погрожувати припинити допомогу, заблокувавши військові поставки Україні, домагаючись укладання миру. Але йому не потрібна наша повна капітуляція, тому що він не хоче увійти в історію як політик, який втратив Україну.

Про це "Телеграфу" розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, експерт РНБО у 2001—2011 рр. з питань заморожених конфліктів у Євразії Віталій Кулик.

На думку політичного експерта, перемога Трампа — це перемога нестабільності, невизначеності, тому що багато суб'єктивних факторів впливають на його політичну волю. Тому традиційні лобістські способи, стиль, який до останнього часу використовували у спілкуванні президента України Володимира Зеленського з Вашингтоном, "продаж повітря" як інструмент адвокатії українських потреб, вже не будуть працювати.

Віталій Кулик вважає, що Трамп буде підтримувати тільки те, що приносить гроші, що можна гіпотетично конвертувати у вигоду. Він не збирається "купувати повітря". Американському політику необхідні конкретні пропозиції, які можна використати для посилення позицій США або в якихось його геополітичних іграх.

— І що це могло б бути? Якісь фінанси, надра, база НАТО в Україні?

— Я сподіваюся, що його не будуть цікавити такі питання, як база НАТО в Україні, бо він не вирішив, що йому робити з самим НАТО. Чи воно йому потрібне? Радник президента США з національної безпеки (2018-2019) Джон Болтон писав у своїй книжці, що Трамп серйозно розглядав питання виходу і денонсації договору. А це був би просто колапс глобальної безпеки. На цей момент Трамп від таких ідей не відмовився, а лише посилився в цих ідеях. Тому питання глобальної безпеки буде стояти одним із ключових, що робити з НАТО та Сполученими Штатами.

Ось щодо питання лобіювання, яким чином буде відбуватися просування українського питання, то треба шукати підтримку в його оточенні, серед груп впливу біля Трампа. Це консервативна частина різноманітних християнських церков, які ідеологічно є прихильниками сімейних цінностей. І які можуть гіпотетично можуть підтримати Україну. Вони є, і через них вдавалося влаштувати зустріч Трампа іЗеленського. Тобто є певний "місточок" для особистої комунікації.

Що пропонувати? Звісно, буде стояти питання про кредити й що заставляти за ці кредити. Це питання про спроможність Києва витримувати зобов'язання, тобто виконувати те, що обіцяють. Київ має показати, що здатен щось виконувати в повному обсязі й це "щось" має працювати на політичний рейтинг самого Трампа.

Тобто "український кейс" Трампу має бути вигідний, а не збитковий, який просто жере гроші, як чорна діра, як це було при демократах. Слід показати, що це створює робочі місця у Сполучених Штатах і конвертується в спосіб заробітку.

— Тобто за принципом: ти мені — я тобі?

— Звичайно. Це — торгівля, це — бізнес. Трамп приносить у політику та геополітику технології бізнесу і продажу, причому в категоріях 1980-1990-х років. Але Трамп схильний до великих "мазків". Наприклад, почати мирний процес з Росією, ще не до очікуючої інаугурації. І оці великі "мазки", якраз можуть бути в контексті початку переговорів до його інаугурації, щоб війти в Білий дім, в Овальний кабінет переможцем. Домогтися укладення перемир'я або великого мирного процесу. І Одна із тем, яку зараз обговорюють в оточенні Трампа, це Нобелівська премія за мир.

— І він серйозно націлений на неї…

— Це якраз гарний доважок його здобутків. Отримували ж премії за мир, за вирішення близькосхідних проблем, які не були вирішені в великому рахунку (президент США Барак Обама отримав Нобелівську премію за мир 2009 року за готовність вивести американські війська з Іраку. — Ред.). А тут — континентальна війні з Росію в Європі. І інструменти для тиску на Росію, на Китай у Трампа є. Вони можуть виглядати трошки "романтичними", ілюзіями, що можна обвалити цінну нафту так, що це буде боляче Росії. І він це робив, коли був президентом: сильно знижував ціну нафти, до 20 доларів за барель.

Чи може він повторити це — тут запитання. Але це гарний інструмент. Навіть обіцянка такої дії, як тільки він стане президентом, вже має підштовхнути Росію та Китай до якихось більш конкретних дій.

Я не виключаю, що початок "човникової дипломатії" Трампових представників може збігтися з ескалацією у нас на фронті. Тому що росіяни захочуть отримати якусь конкретну лінію, за яку вони вчепляться і скажуть, що це наша межа до компромісу. Але Трамп може погодитися на цю межу. Буде тиснути на Київ, погрожувати припинити будь-яку допомогу, заблокувати військові поставки Україні, але вони для нас життю подібні.

Повністю наша капітуляція йому не треба. Україна Трампу необхідна як "буферна зона". Він не хотів би увійти в історію як той, хто втратив Україну. Тому що всі втрати мають залишитися з Байденом і з демократами. А всі здобутки мають бути у Трампа. Тому з Україною він спробує вести ефективні переговори.

А от коли йому це не вдасться (а таке може трапитися через недоговороздатність Путіна й окрему гру Китая, з яким Трамп навряд чи захоче вести прямі переговори по Україні), він може підняти ставки. Адже Пекін хоче саме прямих переговорів, розподілу світу на дві сфери впливу — китайську й американську.

— Тобто прямі переговори по Україні з Китаєм, який формально не бере участь в цій війні?

— Так-так. Там буде не лише українське питання, а ще багато інших. Тайвань, Північна Корея, ситуація в Африці, глобальні торгові війни, обмеження, санкції тощо. Але Трамп поки не готовий до таких великих переговорів з Китаєм. З Росією — можливо, для РФ у нього є свій кейс-інструментарій, але з Китаєм це набагато складніше.

Китай — це те, чим він буде займатися всю свою каденцію. Тому може бути інший сценарій, коли зіштовхнувшись із недоговороздатністю Москви і Путіна, Трамп може сказати, "окей, ми підвищуємо ставки і граємо по-іншому". І надать підтримку Україні у повному обсязі, ще більше, аніж ми того хочемо, і ще дасть запрошення до НАТО, наприклад. Тоді він перегляне своє ставлення до НАТО в цілому, змусить партнерів збільшити видатки на оборону, примусить дійсно озброюватися, проводити мілітаризацію Європи. Це те, що Європа дуже не любить — платити за свою безпеку.

— Але те, що грає Україні на руку.

— Звісно. Бо це запуск ОПК, формування військової потуги тощо. Оцей сценарій був би дуже добрий для України, але він може відбутися тоді, коли росіяни ризикують підвищити ставки. Та коли самі переговори стануть неможливими й недоцільними, тоді Трамп може на таке піти.

Нагадаємо, "Телеграф" писав про те, коли Дональд Трамп вступить на посаду президента Сполучених Штатів Америки.