Обрання Трампа стане каталізатором політичних змін в Україні. Політолог дав прогноз

Політолог Олексій Якубін спеціально для "Телеграфа" про те, чого Україні чекати після перемоги Трампа:

Республіканець Дональд Трамп отримав більшість голосів на виборах президента США, від його приходу до влади багато українців не очікують нічого доброго. Проте, як би не розвивалися події, перемога Трампа дасть поштовх до політичних змін в Україні.

Таку думку висловив "Телеграфу" український політолог Олексій Якубін. Він наголосив, що не є прихильником демонізації Трампа. Плюс його перемоги щонайменше в тому, що ми знаємо, чого від нього очікувати, вважає політолог.

"Я не є прихильником того, щоб демонізувати Дональда Трампа. Ми, принаймні коли Трамп стане президентом, можемо знати, що він буде робити, принаймні пробувати робити. Тобто Ді Венс представив трампівське бачення того, як закінчити російсько-українську війну", — зазначив він.

Хоча ці пропозиції є проблематичними для України, ми точно можемо знати, що Трамп намагатиметься змінити ситуацію. А ось якщо перемогу на виборах президента США здобула б Камала Гарріс, то це, скоріше всього, для України була б просто лайт-версія позиції чинного глави Білого дому Джо Байдена, вважає Якубін.

"Тому, що вона публічно так і не представляла жодного плану стосовно України. Тому, я думаю, що в контексті України, так, ми точно можемо говорити, що буде зміна. Трамп буде намагатися закінчити російсько-українську війну", — сказав політолог.

До чого треба готуватися Україні

За його словами, Україні треба готуватися до того, що Трамп може піти переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Також він може зняти частину санкцій з Росії та намагатися впливати на Україну. Проте, по-перше, питання в тому, чи буде Путін готовий домовлятися з Трампом.

"А, по-друге, ще є важливий момент, якщо Путін не буде готовий домовлятися з Трампом, то в такому разі, я думаю, що навіть сам Трамп не знає, що він може зробити. Від нього можна очікувати дуже багато чого. Але в будь-якому випадку ця перемога Трампа – це каталізатор змін. І політичних змін в Україні теж", — наголосив політолог.

Він додав, що зважаючи на асиметричну залежність України від Сполучених Штатів зараз, позиція США матиме великий вплив на президента Володимира Зеленського та його Офіс. Тим паче, що Трамп багато в чому сприймає політику через персоналії, каже Якубін.

Політолог наголосив, що деякі українці сподіваються, що те, що говорив Трамп перед виборами та те, що він робитиме — різні речі. Проте у США, на відміну від України, все працює не так. Достатньо пригадати першу каденцію Трампа — він робив рівно те, що обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії.

"Американський політик не може робити на 180 градусів інше ніж те, що він обіцяв американським виборцям. В Штатах це так, як в Україні, не працює. Тому слід розуміти: те, що Трамп говорив в ході виборчої кампанії, він і буде намагатися, зробити. Інша справа, якщо це не буде спрацьовувати, то в такому разі він може змінювати свою позицію", — резюмував Якубін.

Як повідомляв "Телеграф", Якубін дав три важливі поради Києву на тлі перемоги Трампа. Насамперед Києву потрібно змінити представників дипломатичного корпусу, можливо, включно з послом України в США.