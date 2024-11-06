"Я закінчу всі війни": Трамп оголосив себе президентом і зробив важливі заяви, головні тези

Політик висловив подяку тим, хто підтримав його на виборах

Кандидат у президенти США Дональд Трамп виступив із промовою перед групою своїх прихильників у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Він вийшов під пісню God Bless the USA і де-факто оголосив себе переможцем у виборах президента.

Дональд Трамп заявив, що його президентство стане золотим віком для Штатів. Він зазначив, що боротиметься за розвиток держави та її майбутнє.

"Я боротимуся за вас, за вашу родину і ваше майбутнє щодня. Я боротимусь за вас з кожним зітханням мого тіла. Я не заспокоюся, поки ми не створимо сильну, безпечну і процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти і на яку заслуговуєте ви. Це буде воістину золотий вік Америки", — сказав Трамп.

При цьому кандидат сказав, що його країна зараз потребує допомоги через низку проблем.

"Ми вилікуємо Америку, ми все виправимо. Наша країна потребує допомоги, Ми подолали проблеми, які ніхто не думав, що ми зможемо подолати", — наголосив Трамп.

Він також висловив подяку тим, хто підтримав його під час виборів:

"Я хочу подякувати американському народу за виняткову честь бути обраним вашим 47-м президентом і вашим 45-м президентом".

Головні тези Трампа з його виступу:

Наша країна ніколи не бачила нічого подібного. Я боротимусь за вас;

Потрібно запечатати межі. Бажаємо, щоб люди повернулися, але законно;

Це буде золотий вік для США, країна процвітатиме;

Ми взяли Сенат назад. Також, схоже, ми контролюватимемо Палату представників;

Я здобув перемогу майже у всіх "хитких" штатах;

Число перемог у Сенаті було зовсім неймовірним;

Ця передвиборча кампанія стала найкращою в історії президентських виборів США;

Більше жодних воєн, під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було.

Курс Америки розгорнеться на 180%;

Завдання, яке стоїть перед нами, буде нелегким, але я докладу всю свою енергію, дух і бойовий настрій, які є в моїй душі, для виконання роботи, яку ви мені довірили;

Бог зберіг мені життя не так. І цією причиною було врятувати нашу країну та повернути Америці велич. І тепер ми збираємось виконати цю місію разом.

Варто наголосити, що Кандидат у президенти США Дональд Трамп переміг на виборах. Республіканець набрав 280 голосів, а демократ Камала Харріс – 213.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вибори в США проходять у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія.