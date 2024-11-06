Трамп оголосив себе президентом, але на посаду він вступить ще не скоро: коли це станеться

До 25 грудня голоси виборників мають надійти голові Сенату

Хоча кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп вже оголосив себе обраним президентом США, офіційне рішення про обрання 47-го президента колегія виборників ухвалить у грудні цього року. Інавгурація нового глави Штатів запланована на 20 січня 2025 року.

"Телеграф" розповідає, що відбуватиметься на політичній арені США після завершення голосування на виборах президента. Результати виборів у США визначає Колегія виборників (Electoral College). Це другий етап виборів, по суті, він формальний та нічого не змінить у картині голосування, проте так чи інакше, він ще попереду.

Голосування Колегії виборників (уповноважених представників штатів) враховує результати голосування громадян США, але не обов’язково точно її відтворює. До Колегії входять 538 виборників, на основі результатів голосування у кожному штаті, вони обирають президента та віцепрезидента США.

Кількість виборників від кожного штату залежить від числа його населення. Так, Каліфорнія, найбільш населений штат, має 55 виборників. Водночас менші за населенням штати, такі як Вайомінг, мають лише по 3 виборники.

17 грудня виборники зустрінуться у своїх штатах та окрузі Колумбія, щоб обрати президента та віцепрезидента

до 25 грудня голоси виборників мають надійти голові Сенату — нині це віцепрезидентка Камала Гарріс та архіваріусу

6 січня відбудеться спільне засідання Конгресу та під час підрахунку голосів Колегією виборників. Її голова — віцепрезидент оголошує результати виборів. Саме цього дня у 2020 році прихильники Трампа атакували Капітолій, намагаючись зупинити підрахунок.

20 січня має відбутися інавгурація переможця виборів та його віцепрезидента. Вони офіційно складуть присягу.

Цікаво, що на 26 листопада заплановано ухвалення вироку Дональду Трампу у справі про виплату грошей порнозірці. Його було відкладено, аби уникнути спекуляцій щодо політичного тиску напередодні виборів. Якщо Трампа буде визнано винним, він може стати першим президентом США, засудженим у справі про фальсифікацію документів, щоб приховати виплати порнозірці. Йдеться про підробку ділової звітності з метою приховування виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс за декілька тижнів до виборів 2016 року.

Як повідомляв "Телеграф", Дональд Трамп виступив із промовою перед групою своїх прихильників у штаті Флорида. Він вийшов під пісню God Bless the USA і де-факто оголосив себе переможцем у виборах президента. Він заявив, що його президентство стане золотою епохою для Штатів та пообіцяв "закінчити всі війни".