Трамп повышает ставки? Когда он перестанет торговаться с Путиным за Украину

Трамп будет поддерживать только то, что приносит деньги, что можно гипотетически конвертировать в выгоду

После победы на выборах президента США, когда Дональд Трамп официально займет место главы Белого дома, он может давить на Киев и угрожать прекратить помощь, заблокировав военные поставки Украине, добиваясь заключения мира. Но ему не нужна наша полная капитуляция, потому что он не хочет войти в историю как политик, потерявший Украину.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик.

По мнению политического эксперта, победа Трампа – это победа нестабильности, неопределенности, потому что многие субъективные факторы влияют на его политическую волю. Поэтому традиционные лоббистские способы, стиль, который до последнего времени использовали в общении президента Украины Владимира Зеленского с Вашингтоном, "продажа воздуха" как инструмент адвокатии украинских потребностей уже не будут работать.

Виталий Кулик считает, что Трамп будет поддерживать только то, что приносит деньги, что можно гипотетически конвертировать в выгоду. Он не намерен "покупать воздух". Американскому политику необходимы конкретные предложения, которые можно использовать для усиления позиций США или в каких-либо его геополитических играх.

— И что это могло бы быть? Какие-то финансы, недра, база НАТО в Украине?

— Я надеюсь, что его не будут интересовать такие вопросы, как база НАТО в Украине, потому что он не решил, что делать с самим НАТО. Нужно ли оно ему? Советник президента США по национальной безопасности (2018-2019) Джон Болтон писал в своей книге, что Трамп серьезно рассматривал вопросы выхода и денонсации договора. А это был бы просто коллапс глобальной безопасности. К этому моменту Трамп от таких идей не отказался, а лишь усилился в этих идеях. Поэтому вопрос глобальной безопасности будет стоять одним из ключевых, что делать с НАТО и Соединенными Штатами.

Вот что касается вопроса лоббирования, каким образом будет происходить продвижение украинского вопроса, то нужно искать поддержку в его окружении, среди групп влияния возле Трампа. Это консервативная часть различных христианских церквей, которые идеологически являются приверженцами семейных ценностей. И которые могут гипотетически поддержать Украину. Они есть, и через них удавалось устроить встречу Трампа и Зеленского. Так что есть определенный "мостик" для личной коммуникации.

Что предлагать? Естественно, будет стоять вопрос о кредитах и что заложить за эти кредиты. Это вопрос о способности Киева выдерживать обязательства, то есть выполнять обещанное. Киев должен показать, что способен что-то выполнять в полном объеме и это "что-то" должно работать на политический рейтинг самого Трампа.

То есть, "украинский кейс" Трампу должен быть выгодным, а не убыточным, просто пожирающий деньги, как черная дыра, как это было при демократах. Следует показать, что это создает рабочие места в Соединенных Штатах и конвертируется в способ заработка.

— То есть по принципу: ты мне — я тебе?

— Конечно. Это — торговля, это — бизнес. Трамп приносит в политику и геополитику технологии бизнеса и продаж, причем в категориях 1980-1990-х годов. Но Трамп склонен к крупным "мазкам". К примеру, начать мирный процесс с Россией еще до ожидающейся инаугурации. И эти крупные "мазки", как раз могут быть в контексте начала переговоров до его инаугурации, чтобы войти в Белый дом, в Овальный кабинет победителем. Добиться заключения перемирия или большого мирного процесса. И одна из тем, которую сейчас обсуждают в окружении Трампа, это Нобелевская премия за мир.

— И он серьезно нацелен на нее…

— Это как раз хороший довесок к его достижениям. Получали же премии мира за решение ближневосточных проблем, которые не были решены по большому счету (президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию за мир 2009 года за готовность вывести американские войска из Ирака. — Ред.). А тут континентальная война с Россией в Европе. И инструменты для давления на Россию, на Китай у Трампа есть. Они могут выглядеть немного "романтичными" иллюзиями, что можно обрушить ценную нефть так, что это будет больно России. И он это делал, когда был президентом: сильно снижал цену на нефть, до 20 долларов за баррель.

Может ли он повторить это — вопрос. Но это хороший инструмент. Даже обещание такого действия, как только он станет президентом, уже должно подтолкнуть Россию и Китай к каким-то более конкретным действиям.

Я не исключаю, что начало "челночной дипломатии" представителей Трампа может совпасть с эскалацией у нас на фронте. Потому что россияне захотят получить какую-то конкретную линию, за которую они вцепятся и скажут, что это наша черта для компромисса. Но Трамп может согласиться на это черту. Будет давить на Киев, угрожать прекратить любую помощь, заблокировать военные поставки Украине, но они для нас подобны жизни.

Полностью наша капитуляция ему не нужна. Украина Трампу необходима как "буферная зона". Он не хотел бы войти в историю как человек, потерявший Украину. Потому что все потери должны остаться с Байденом и демократами. А все достижения — должны быть у Трампа. Потому с Украиной он попытается вести эффективные переговоры.

А вот когда ему это не удастся (а такое может случиться из-за недоговороспособности Путина и отдельной игры Китая, с которым Трамп вряд ли захочет вести прямые переговоры по Украине), он может поднять ставки. Ведь Пекин хочет именно прямых переговоров, распределения мира на две сферы влияния — китайскую и американскую.

— То есть, прямые переговоры по Украине с Китаем, который формально не участвует в этой войне?

— Да-да. Там будет не только украинский вопрос, но и многие другие. Тайвань, Северная Корея, ситуация в Африке, глобальные торговые войны, ограничения, санкции и т.д. Но Трамп пока не готов к столь крупным переговорам с Китаем. С Россией, возможно, для РФ у него есть свой кейс-инструментарий, но с Китаем это гораздо сложнее.

Китай — это то, чем он будет заниматься всю свою каденцию. Поэтому может быть другой сценарий, когда столкнувшись с недоговороспособностью Москвы и Путина, Трамп может сказать, "окей, мы повышаем ставки и играем по-другому". И оказать поддержку Украине в полном объеме, еще больше, чем мы этого хотим, и еще даст приглашение в НАТО, например. Тогда он пересмотрит свое отношение к НАТО в целом, заставит партнеров увеличить расходы на оборону, вынудит действительно вооружаться, проводить милитаризацию Европы. Это то, что Европа очень не любит — платить за свою безопасность.

— Но то, что играет Украине на руку.

— Конечно. Это запуск ОПК, формирование военной мощи и т.д. Этот сценарий был бы очень хорош для Украины, но он может состояться, когда россияне рискуют повысить ставки. Но когда сами переговоры станут невозможными и нецелесообразными, тогда Трамп может пойти на такое.

Напомним, "Телеграф" писал о том, когда Дональд Трамп вступит в должность президента Соединенных Штатов Америки.