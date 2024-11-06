Журналіст та народний депутат України 8-го скликання Вадим Денисенко підсумував чергові президентські вибори в США

Перемога (попередні результати) Трампа і мирні переговори за один день

1. Путін програв вибори в США. Він грав в ситуацію 50/50 і заворушення в Вашингтоні.

2. Путін має пробувати тягнути час з будь-якими переговорами. Він не може обговорювати Україну поки українські війська в Курську. Також, нинішня ситуація на фронті змушуватиме його тягнути час. Як він може тягнути час? Як завжди: клеїти дурня і погрожуючи ядерною зброєю. Плюс, він вважає, що Трамп йому винен. Навіть якщо це не так — ця теза існує в його голові, хворій на тезу "нас обманули".

3. Які вимоги на переговорах (поки виключно теоретично можливих) виставлятиме Путін? Зменшення армії, буферна зона і знищення ракетних військ, як таких. Але це другорядні вимоги, адже його базова потреба — зняття санкцій. І можна з великою долею імовірності говорити, що певні санкції можуть бути знятими. Виходячи з цього, у нас може зʼявитися можливість для торгу. Головне, обрати правильну стратегію.

4. На жаль, за непрямими ознаками ми можемо говорити, що в країні почалася виборча кампанія (як мінімум в головах багатьох Акторів з різних політичних таборів). І зараз ми опинимося в ситуації великої кількості компроматних воєн всіх проти всіх. Це вже почасти почалося, але найгарячіша фаза, з великою долею імовірності, може наступити на початку наступного року. Це, в свою чергу, може співпасти з теоретично можливим початком переговорів. Що безумовно, ослаблятиме наші позиції.

5. Поки це дуже теоретичні розмірковування по гарячих слідах ночі виборів. Звичайно, потрібно дивитися за заявами Трампа і Гарріс. І взагалі, чи нічого не зміниться в підрахунку)