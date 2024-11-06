Зеленський привітав Трампа з "вражаючою" перемогою на виборах в США

Україна сподівається на розвиток взаємовигідного політичного та економічного співробітництва

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США. За словами глави держави, підхід нового президента може наблизити мир в України.

Про це він написав на своїй сторінці у X (Twitter). Так, президент України назвав перемогу Трампа "вражаючою" і заявив, що з нетерпінням чекає на можливість особисто привітати Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами.

Лідер України зазначив, що цінує прихильність президента Трампа до підходу "світ через силу" у світових справах.

"Я ціную відданість президента Трампа підходу "мир через силу" у глобальних справах. Це саме той принцип, який практично може наблизити справедливий мир в Україні. Я сподіваюся, що ми разом втілимо це в життя. Ми з нетерпінням чекаємо ери сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Ми покладаємося на подальшу потужну двопартійну підтримку України в Сполучених Штатах. Ми зацікавлені у розвитку взаємовигідного політичного та економічного співробітництва, яке принесе користь нашим націям. Україна, як одна з найсильніших військових держав Європи, віддана справі забезпечення довгострокового миру та безпеки в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників" — написав Зеленський.

Зазначимо, що офіційно переможця виборів ще не оголошено, проте багато американських ЗМІ, посилаючись на попередні результати, стверджують, що переміг Трамп. Також нового президента США з перемогою вже привітали президент Франції та прем’єр Ізраїлю.

Нагадаємо, вибори в США проходять у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що республіканці отримали більшість у Сенаті США.