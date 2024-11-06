"Гарріс плаче, а Трамп скаче": мережа вибухнула мемами через вибори в США

Перші результати виборів викликали хвилю жартів у користувачів соціальних мереж

У мережі почали з’являтися перші жарти та меми з приводу виборів у Сполучених Штатах Америки. За попередніми даними та кількістю голосів переміг кандидат у президенти Дональд Трамп.

"Телеграф" зібрав реакції користувачів соціальних мереж на те, що відбувається у президентських перегонах у Штатах.

Варто зазначити, що офіційне рішення про обрання 47-го президента США Колегія "виборців" ухвалить у грудні 2024 року. Інавгурацію нового глави Штатів заплановано на 20 січня 2025 року. Однак жартувати над Трампом, як новим президентом, почали вже зараз.

Реакція соцмереж

Зокрема, меми пов’язані з передвиборчими обіцянками Трампа закінчити війну за один день. Також у мережі вже встигли підколоти опонента Трампа Камалу Гарріс із ймовірним програшем.

При цьому серед жартів є й ті, які не стосуються цих тем і є абстрактнішими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вибори в США проходять у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія.

Варто наголосити, що Кандидат у президенти США Дональд Трамп переміг на виборах. Республіканець набрав 280 голосів, а демократ Камала Харріс – 213.

Сам Трамп виступив із промовою перед групою своїх прихильників у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Він де-факто оголосив себе президентів, вийшовши під пісню God Bless the USA.