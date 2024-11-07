Чи можна отримати відстрочку, якщо чоловік знаходиться за кордоном

Адвокат дав чітку відповідь

Попри обов'язкову мобілізацію в Україні чоловіки можуть отримати відстрочку. Однак чи можна їх отримати, перебуваючи за кордоном.

За словами адвоката Дмитро Дончака, посилаючись на закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", нагадує, що відстрочку, наприклад, може оформити чоловік, що має батьків, які є особами з інвалідністю ІІ групи.

Для відстрочки чоловіку потрібно особисто подати відповідну заяву та документи в ТЦК. Адвокат пояснює, що військкомат не вимагає обов'язкову явку військовозобов'язаного для подання заяви. Водночас суд також підтримує таку політику — "особисто повідомити" не означає "особисто прибути". Тому заяву та документи в ТЦК можна надіслати поштою, але є ймовірність судового процесу.

Адвокат наголошує, що для подання заяви не потрібно додавати копію свого військово-облікового документа. Рішення про надання відстрочки ТЦК буде розглядати протягом 7 днів. Якщо воно буде позитивним, то особу ніхто не змусить проходити ВЛК.

"Тобто теоретично ваша схема — робоча, і може нормально спрацювати, — каже Дончак і додає: Щодо штрафних санкцій — якщо Ви до 17 липня 2024 року не оновили свої дані, то отримаєте штраф 17 тисяч грн. Чи можливо його оскаржити — можливо, але тут багато нюансів, тому зараз, не знаючи всіх деталей, нереально однозначно відповісти на це питання. Якщо у вас немає військово-облікового документу, та/або Ви не ставали на облік як військовозобов'язаний — це також підстава для штрафу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як продовжити відстрочку від мобілізації після 9 листопада.