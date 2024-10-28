Як студенту оформити відстрочку від мобілізації

Юрист розповів про певні умови та нюанси

Попри загальну мобілізацію, деякій категорії україніці мають право на відстрочку від призову. Це стосується і студентів.

Юрист Артем Бродюк з компанії "Приходько та партнери" пояснив, хто може скористатися правом на відстрочку та які документи для цього потрібні. Щоб отримати відстрочку студенти повинні навчатися за денною або дуальною формою і здобувати рівень освіти, вищий за попередній.

Відстрочка надається студентам, які:

здобувають професійну або фахову передвищу освіту і підлягають мобілізації;

навчаються у закладах вищої освіти та є військовозобов'язаними;

здобувають ступінь доктора наук або навчаються в інтернатурі.

Які документи потрібні

Для підтвердження статусу студента необхідно подати такі документи:

довідки з місця навчання, в якій зазначено статус, форма навчання та послідовність отримання освітнього рівня;

довідки про зарахування на інтернатуру;

довідки про місце роботи, яка підтверджує його посаду лікаря-інтерна в закладі охорони здоров'я.

Як подати заяву на відстрочку

Спочатку студент має написати заяву на відстрочку, адресовану голові комісії територіального центру комплектування та соціальної підтримки. До заяви додаються оригінали або нотаріально завірені копії документів, що підтверджують право на відстрочку.

Потім ТЦК перевіряють документи та можуть запитати додаткову інформацію у державних органів чи звернутися до електронних реєстрів.

Протягом 7 днів з моменту подання заяви комісія приймає рішення про надання або відмову в наданні відстрочки. Результати розгляду мають повідомити студенту наступного дня після прийняття рішення.

У разі позитивного рішення студент має особисто прийти до ТЦК для отримання відповідної довідки. Якщо відстрочку не надано, він має право оскаржити рішення у суді.

Нагадуємо, що певні категорії студентів можуть мобілізувати. А саме:

студенти вечірнього чи заочного відділення;

ті, хто здобуває другу вищу освіту;

студенти, зараховані на програму на нижчому рівні, ніж їхній попередній ступінь;

студенти відраховані за відмову від загальної військової підготовки.

Варто зазначити, що студенти, які переходять з курсу на курс під час канікул, зберігають своє право на відстрочку. Але якщо студент вступає на новий рівень освіти через вступну кампанію і є розрив між семестрами (наприклад, після бакалаврату вступає на магістратуру), під час цієї перерви він може бути мобілізований.

Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків можуть мобілізувати у листопаді. Лише право на відстрочку не гарантує звільнення від призову.