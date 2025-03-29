Про "суботники" потрібно забути: як це слово замінити в українській

Дізнайтеся про українські відповідники слова "суботник".

Слово "суботник" часто використовується для позначення колективного прибирання або добровільної роботи у громадських місцях. Але наскільки воно відповідає нормам української мови, і чи є йому відповідний аналог?

У цьому матеріалі "Телеграф" з’ясовував, як правильно говорити "суботник" українською мовою.

Термін "суботник" з’явився в Радянському Союзі на початку XX століття. Це був день добровільної праці, який зазвичай проводили в суботу. Люди безкоштовно виходили прибирати території, ремонтувати приміщення або виконувати інші суспільно корисні роботи.

В радянській пропаганді такі заходи підносилися як вияв трудового ентузіазму та патріотизму. В українській мові слово "суботник" запозичене з російської ("субботник"), тому воно має сумнівну стилістичну прийнятність.

Який український аналог можна використати?

Українська мова має кілька відповідників, які можна використовувати залежно від контексту:

"толока" – традиційне українське слово, що означає спільну роботу громади для виконання певного завдання (наприклад, будівництво, прибирання, збирання врожаю). Толоку згадували в своїх творах Тарас Шевченко, Грицько Григоренко, Андрій Головко, Михайло Стельмах і інші письменники.

"Без толоки – як без руки, ні хати не зробиш, ні сіна не скосиш" – так в українському прислів’ї зафіксовано значення давнього звичаю.

"день спільної праці" – більш нейтральний і офіційний варіант для позначення такого заходу.

– більш нейтральний і офіційний варіант для позначення такого заходу. "прибирання громади" або "громадське прибирання" – якщо йдеться про впорядкування території.

або – якщо йдеться про впорядкування території. "волонтерський день" – якщо акція передбачає не лише прибирання, а й інші види суспільно корисної діяльності.

Яке слово вживати правильно?

Хоча "суботник" широко вживається в розмовній мові, з погляду чистоти української лексики краще використовувати питомі слова – "толока" або "громадське прибирання". Вони точно передають суть заходу без відсилання до радянських традицій.

Отже, якщо ви організовуєте спільну працю, краще запросити людей на толоку або громадське прибирання, а не на суботник.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ви неодноразово чули слова "комільфо", "апріорі", "дилема" тощо. Українці у своїх розмовах дуже часто вживають їх використовують, проте не всі знають правильне їхнє значення.