Можно ли получить отсрочку, если мужчина находится за границей

Адвокат дал четкий ответ

Несмотря на обязательную мобилизацию в Украине, мужчины могут получить отсрочку. Однако можно ли их получить, находясь за границей.

По словам адвоката Дмитрий Дончака, ссылаясь на закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", напоминает, что отсрочку, например, может оформить мужчина, имеющий родителей, лиц с инвалидностью II группы.

Для отсрочки мужчине нужно лично подать соответствующее заявление и документы в ТЦК. Адвокат объясняет, что военкомат не требует обязательной явки военнообязанного для подачи заявления. В то же время суд также поддерживает такую политику — "лично сообщить" не означает "лично прибыть". Поэтому заявление и документы в ТЦК можно послать по почте, но есть вероятность судебного процесса.

Адвокат отмечает, что для подачи заявления не нужно добавлять копию своего военно-учетного документа. Решение о предоставлении отсрочки ТЦК будет рассматриваться в течение 7 дней. Если оно будет положительным, то никто не заставит проходить ВЛК.

"То есть теоретически ваша схема — рабочая, и может нормально сработать, — говорит Дончак и добавляет: Что касается штрафных санкций — если Вы до 17 июля 2024 года не обновили свои данные, то получите штраф 17 тысяч грн. Возможно его обжаловать — возможно, но здесь много нюансов, поэтому сейчас, не зная всех деталей, невозможно однозначно ответить на этот вопрос. Если у нас нет военно-учетного документа, и/или Вы не становились на учет как военнообязанный – это также основание для штрафа».

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как продлить отсрочку от мобилизации после 9 ноября.