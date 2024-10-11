Зеленський та Умєров теж мають відповідати: військовий Гнезділов пояснив своє "публічне СЗЧ" у суді

Він заявив, що готовий на голодування

У п'ятницю, 11 жовтня, об 11:30 у Печерському районному суді розпочалось судове засідання щодо розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу Сергію Гнезділову — військовому, який пішов у "публічне СЗЧ". За його словами, він самовільно залишив частину й надав цьому розголос, щоб привернути увагу до проблем демобілізації.

Прокурор підготував клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту без права внесення застави. Суд задовольнив відведення клопотання адвоката Гнезділова щодо запобіжного заходу військовому у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, пише "Київ24". Підтримати військового, який вимагає встановлення чітких термінів служби. до суду прийшли активісти.

Перед судом з ним поспілкувалися журналісти. Гнезділов, чиї дії кваліфікували як дезертирство, заявив, що голодуватиме, якщо законодавство про демобілізацію так і не буде розроблене та ухвалене. Він додав, що готовий повернутися на службу, якщо такий документ ухвалять.

"Я за те, щоб нарешті у нашій країні була відповідальність не лише для військового, який пішов у СЗЧ, але й для Верховного Головнокомандувача (Володимира Зеленського, — ред), який обіцяв це військовим, а також для міністра оборони (Рустема Умєрова, — ред)", — сказав Сергій Гнезділов.

Військовий додав, що якщо таких ініціатив від влади не буде, він готовий й надалі відстоювати свої вимоги. Зокрема через голодування.

"Якщо її не буде, крім того, що я буду боротися за свою свободу, я буду застосовувати інші методи впливу. Такі як голодування і інше", — сказав він.

Нагадаємо, 24-річний Сергій Гнезділов, який самовільно залишив частину після п'яти років служби через відсутність чітких термінів служби. Більшість військових погодились з ним щодо проблеми звільнення зі служби, але не підтримали його методи. Зокрема розкритикували його за рішення піти в СЗЧ і публічно про це заявити. Чи є вихід з цієї складної ситуації — розбирався "Телеграф": Вічний фронт зі зривами на СЗЧ. Чи дочекаються в ЗСУ демобілізації