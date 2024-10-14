Військовий аналітик, координатор групи "Інформаційний опір" полковник Збройних сил України Костянтин Машовець про випадки СЗЧ у РФ

Є така мотострілецька дивізія у російському війську — 18-а мсд. Місце її постійної дислокації — Калінінградська область. Так, колишня Східна Прусія, нині — російський анклав між Польщею та Литвою на Балтійському узбережжі.

Там дислокується цілий армійський корпус — 11-й АК, зі складу новосформованого нещодавно (точніше, відновленого) "Ленінградського воєнного округу" (ЛВО). Й ось ця, 18-а мсд, входить до складу цього армійського корпусу. ЇЇ частини та підрозділи в основному дислокуються у двох місцях — місто "Совєтск" (колишній німецький Тільзіт) й місто "Гусєв" (колишній німецький Гумбіннен).

На даний момент частини та підрозділи цієї 18-а мсд у складі 11-го АК залучені противником на Харківському операційному напрямку (націлені на с. Липці), а також беруть участь у боях у Курській області РФ.

Так ось, станом на початок жовтня нинішнього року, у СЗЧ (самовільному залишенні частини. — Ред.) зі штатного особового складу дивізії перебувало 1250-1300 російських військовослужбовців (це ті, які офіційно зареєстровані, тобто ті, про яких доповіли командири відповідного рівня). Найбільше, у двох полках — 79-у мотострілецькому (мсп) — 283 військовослужбовців та 11-у танковому (тп) — 261 військовослужбовець. В кожному з цих полків "у бігах" трохи менше, як по батальйону.

До складу угрупування 11-го АК, яке противник розгорнув у напрямку на село Липці, діють й частини та підрозділи цієї мсд. Вона є основним з'єднанням цього армійського корпусу.

За штатом воєнного часу (тобто, у повністю розгорнутому та укомплектованому стані) мсд — це 13,2-13,4 тисячі особового складу, у мирний час — на "загрозливому напрямку" (а Калінінградська область, безумовно, для російського військово-політичного керівництва такою була і є.) — це десь приблизно 11,5-12,3 тисячі."Внутрішні" дивізії, зазвичай, утримувались у значно меншому штаті (до 10 тисяч особового складу).

Тобто, приблизно 10% особового складу 18-ї мсд, на цей час — у СЗЧ… Й ця дивізія у російському війську вважається у сенсі СЗЧ більш-менш "благополучной", і їй, навіть, довірено вести бойові дії на одному з важливих напрямків. Цікаво, а що тоді робиться у "неблагополучних" з погляду СЗЧ частинах та з'єднаннях?

Джерело: пост Машовця у Facebook