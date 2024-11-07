Росія змінила тактику атак "шахедами": як Україні з цим впоратись, розповів експерт з дронів

Ситуація критична, але не катастрофічна

Протягом війни Росія багато разів змінювала тактику атак на Україну, остання з яких відбулась нещодавно, і вона стосується й дронів. Адже наразі українці щоночі спостерігають не тільки їх велику кількість, а й низький політ.

Як зазначив "Телеграфу" заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, вже зараз нашій державі слід до цього адаптовуватись і теж змінювати тактику. Ситуація з роботою ППО критична, але це не означає, що вона катастрофічна, її можна і треба змінювати.

"Ми бачимо низькі висоти, або високі висоти для того, щоб, наприклад, мінімізувати ефективність наших мобільних груп. Тому основна тактика, яку зараз вибрали росіяни, — здешевлення можливостей своїх засобів ураження", — каже експерт.

Він наголошує, що наразі йде війна на виснаження і Росія від цього теж страждає, тому і намагається максимально знизити ціну дронів. До того ж, запускаючи велику кількість "шахедів", РФ виснажую ППО України, що певною мірою може підвищувати ефективність атак безпосередньо ракетами.

"Ми бачимо, що все ж таки їм вдається на деяких етапах прориватися до міста, і саме тому вони починають, наприклад, використовувати ті ж самі термобаричні боєприпаси, розуміючи, що знову таки вони хочуть нанести більше шкоди. Тобто ми кажемо про те, що Росія зараз намагається здешевити свої витрати на війні коштом використання "шахедів", тому що вони дешевші, ніж ракети", — пояснює Храпчинський.

За його словами, "шахедами" називають усі дрони, які зовнішньо схожі на них. Але слід розуміти, що РФ запускає і "Герань", і "Гербер". Серед них є безпілотники навіть без бойової частини, які працюю на виснаження ППО.

"Вони зараз намагаються здешевити свої можливості, але при цьому сильніше навантажувати сили протиповітряної оборони України", — каже експерт.

На питання кореспондента, чи витягує Україна цю боротьбу, він сказав, що так, але треба допомога. Наразі робота ППО ефективна, але збільшення кількості запуску повітряних цілей має супроводжуватись і збільшення кількості мобільних груп.

"Треба шукати рішення щодо автоматичного знищення. Україна потребує великої кількості засобів уражень. Використовувати IRIS, Patriot, це дуже для нас дороге задоволення. Тим паче, що більшість деяких дронів, які запускає РФ, загалом коштують по 3 тисячі доларів, бо там дешеві китайські компоненти", — пояснює Храпчинський.

Тому Україна має шукати альтернативні рішення, на думку експерта, наприклад, збільшити кількість мобільних груп, навчаючи людей працювати у них. До того ж збільшувати кількість людей, що вміють працювати на Browning і ПЗРК "Ігла", перехоплюючи "шахеди". Ще міські ради, за словами Храпчинського, коли це дозволить закон, повинні самі закупати засоби радіоелектронної боротьби і долучатись до роботи ППО.

"Є потреба у зенітних дронах, розробці автоматичного знищення "шахедів". Зрозуміло, якщо ми кажемо про зенітні дрони, то вони керуються пілотами. Але вже зараз треба готувати комплексне рішення щодо їх виявлення і знищення. Тобто коштом автоматичних наборів алгоритмів, чи коштом штучного інтелекту, це допоможе нам, наприклад, автоматично відпрацьовувати по всіх повітряних цілях", — каже експерт.

Резюмуючи Храпчинський додав, що Україні треба збільшувати темп роботи по "шахедах" і робити це у різних напрямках. Ситуація наразі критична, але держава може впоратись, якщо буде правильно з цим боротись.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Україні отримати ракети Taurus і що в них особливого.