Россия изменила тактику атак "шахедами": как Украине с этим справиться, рассказал эксперт по дронам

Ситуация критическая, но не катастрофическая

В течение войны Россия много раз меняла тактику атак на Украину, последняя из которых произошла недавно, и она касается и дронов. Ведь украинцы каждую ночь наблюдают не только их большое количество, но и низкий полет.

Как отметил "Телеграфу" заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, уже сейчас нашему государству следует к этому адаптироваться и тоже менять тактику. Ситуация с работой ПВО критическая, но это не значит, что она катастрофическая, ее можно и нужно менять.

"Мы видим низкие высоты или высокие высоты для того, чтобы, например, минимизировать эффективность наших мобильных групп. Поэтому основная тактика, которую сейчас выбрали россияне, — снижение цены возможностей своих средств поражения", — говорит эксперт.

Он отмечает, что сейчас идет война на истощение и Россия от этого тоже страдает, поэтому и пытается максимально снизить цену дронов. К тому же, запуская большое количество "шахедов", РФ истощает ПВО Украины, что в определенной степени может повышать эффективность атак непосредственно ракетами.

"Мы видим, что все же им удается на некоторых этапах прорываться в город, и именно поэтому они начинают, например, использовать те же термобарические боеприпасы, понимая, что опять-таки они хотят нанести больше вреда. То есть мы говорим о том, что Россия сейчас пытается удешевить свои расходы на войне за счет использования "шахедов", потому что они дешевле, чем ракеты", — объясняет Храпчинский.

По его словам, "шахедами" называют все дроны, внешне похожие на них. Но следует понимать, что РФ запускает и "Герань", и "Гербер". Среди них беспилотники даже без боевой части, которые работаю на истощение ПВО.

"Они сейчас пытаются снизить цену своих возможностей, но при этом сильнее нагружать силы противовоздушной обороны Украины", — говорит эксперт.

На вопрос корреспондента, вытягивает ли Украина эту борьбу, он сказал, что да, но нужна помощь. В настоящее время работа ПВО эффективна, но увеличение количества запуска воздушных целей должно сопровождаться и увеличением количества мобильных групп.

"Нужно искать решение по автоматическому уничтожению. Украина нуждается в большом количестве средств поражений. Использовать IRIS, Patriot, это очень для нас дорогое удовольствие. Тем более, что большинство некоторых дронов, которые запускает РФ, в общей сложности стоят по 3 тысячи долларов, потому что там дешевые китайские компоненты", — объясняет Храпчинский.

Поэтому Украина должна искать альтернативные решения, по мнению эксперта, например, увеличить количество мобильных групп, обучая людей работать в них. К тому же увеличивать количество людей, умеющих работать на Browning и ПЗРК "Игла", перехватывая "шахеды". Еще городские советы, по словам Храпчинского, когда это позволит закон, должны сами закупать средства радиоэлектронной борьбы и приобщаться к работе ПВО.

"Есть потребность в зенитных дронах, разработке автоматического уничтожения "шахедов". Разумеется, если мы говорим о зенитных дронах, то они управляются пилотами. Но уже сейчас нужно готовить комплексное решение по их обнаружению и уничтожению. То есть за счет автоматического набора алгоритмов, или за счет искусственного интеллекта, это поможет нам, например, автоматически отрабатывать по всем воздушным целям", — говорит эксперт.

Резюмируя Храпчинский добавил, что Украине нужно увеличивать темп работы по "шахедам" и делать это по разным направлениям. Ситуация критическая, но государство может справиться, если будет правильно с этим бороться.

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