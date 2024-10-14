"Може лупанути дуже добре": як Україні отримати ракети Taurus і що в них особливого

Ці ракети не тільки мають дальність польоту до 2 тисяч км

Літаки F-16 не є носіями далекобійних ракет Taurus, які Україні пообіцяв надати за своєї перемоги кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц. Проте навіть їх наявність не зможе дати бажаного результату у ході війни без зняття обмежень на використання.

Про це "Телеграфу" розповів авіаційний експерт і колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський. За його словами, отримання ракет Taurus, безумовно, дасть Україні певні можливості.

— Taurus насправді доволі цікава, потужна ракета з різними можливостями, з різною відстанню роботи і причому така, що задовольнить більшість наших бажань. Але, знов таки, Taurus — це винищувач Gripen, — каже експерт.

За його словами, F-16 — не носії цих далекобійних ракет, тому їхня передача Україні без відповідних літаків мало що змінить. Проте Gripen нашій державі зможе надати Швеція, тому це не безвихідна ситуація.

Водночас обіцянки Мерца — це здебільшого політична гра та амбіції, аби отримати голоси за свою кандидатуру, зауважує Храпчинський. Але він цілком може виконати ці обіцянки, і Україна отримає бажані ракети.

— Taurus ми будемо використовувати по територіях тимчасово окупованих, а чи дозволять нам працювати ними по Росії? Якщо так, то ок. Тоді, в принципі, повірте, шведи дуже швидко дадуть нам ці Gripen. Там нема проблеми, — пояснює експерт.

Але, за його словами, саме удари вглиб РФ дадуть Україні потрібні результати. На думку Храпчинського, в Україні буде декілька ескадрилій: п'ять F-16, по одній — JAS 39 Gripen та Mirage-2000. І дві з них — носії далекобійних Taurus.

Чим ракети Taurus відрізняються від Storm Shadow

— Якщо працювати по виробничих потужностях Російської Федерації, то вони можуть лупанути дуже добре. Адже можуть глушити радіосигнал. Тобто після удару електроніка не буде працювати певний час.Taurus стійкі до РЕБ та мало помітні для засобів радіолокації, — каже експерт.

До того ж ракети мають дальність польоту до 2 тисяч км і, за словами Храпчинського, застосування їх по певних заводах матиме хороший результат.

Зауважмо, що недавно на навчаннях у Південній Кореї Taurus пробив бункер, що вказує на надзвичайну потужність ракети.

Храпчинський наголошує, якщо Україна отримає ракети Taurus — це не буде дві чи одна тисяча боєприпасів. Нашій державі дадуть їх трошки, але це й добре, бо саме комбіновані удари найрезультативніші.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна отримає літаки Mirage 2000, але на цьому слід зупинитись.