Що загрожує чоловіку, який загубив військовий квиток

Потрібно звернутися до ТЦК, якщо згубили ВОД

В Україні всі військовозобов’язані, призовники та резервісти повинні мати військово-обліковий документ. У разі втрати ВОД передбачено покарання у вигляді штрафу.

Про це детальніше розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA". Він пояснює, якщо ви загубили військовий квиток чи інший документ, потрібно звернутися до військкомату.

За втрачений або зіпсований ВОД вперше передбачено штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 510 до 850 гривень.

Однак, коли документ втрачено неодноразово протягом року чи під час дії воєнного стану, штраф збільшується. Він становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, а саме від 850 до 1700 гривень.

Зазначимо, військово-облікові документи існують у двох формах — паперовій та електронній, і обидва мають однакову юридичну силу.

Якщо паперовий ВОД можна отримати лише особисто в ТЦК та СП, то електронний документ можна оформити дистанційно.

Паперовими ВОД є:

військовий квиток, виданий до 18 травня 2024 року;

тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, видане до 18 травня 2024 року;

посвідчення про приписку до призовної дільниці (для чоловіків до 25 років);

документ за формою, затвердженою Постановою КМУ №559.

Електронний ВОД містить QR-код і може бути отриманий через:

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

додаток "Резерв+";

портал "Дія" (за посиланням, а не через сам додаток).

Нагадуємо, що під час воєнного стану чоловікам потрібно носити при собі не тільки паспорт, а й військовий квиток або приписне посвідчення. Військово-обліковий документ можна отримати в територіальних центрах комплектування, ЦНАПах або через мобільний додаток "Резерв+".

Наявність цих документів є обов'язковою, адже правоохоронці можуть перевіряти документи в будь-який момент. Відсутність паспорта або військово-облікового документа може призвести до затримання.

Раніше "Телеграф" писав, що не мають права робити працівники ТЦК. Деякі дії співробітників військкоматів можуть виходити за межі їхніх законних повноважень.