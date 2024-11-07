В Україні значно збільшилася кількість боргів за штрафи ТЦК

Серед тих, хто не сплачує борги, також зростає кількість жінок

В Україні вдвічі зросла кількість боргів за штрафи, виписані через порушення правил військового обліку. За 10 місяців 2024 року зареєстровано понад 21 тисячу проваджень.

Це вдвічі більше, ніж за весь 2023 рік, повідомляє Опендатабот із посиланням на статистику Мін’юсту.

"21 336 боргів за штрафи через порушення правил військового обліку було відкрито в Україні цього року. Це вдвічі більше, ніж за весь минулий рік: тоді до Реєстру потрапило 10 542 провадження", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише кожне третє провадження цього року було закрито — тобто штраф було сплачено. Для порівняння, у 2023 році із 10542 штрафів було сплачено 72%.

Згідно зі статистикою, переважну більшість боргів мають чоловіки — це 21 161 проваджень або 99%. Тим часом кількість штрафів щодо жінок через порушення правил військового обліку також зростає. За рік цей показник збільшився у 1,4 раза: зі 121 у 2023 році до 175 – у поточному.

"Варто зазначити, що для боржників діє низка обмежень, таких як відкриття нових банківських рахунків, блокування поточних, неможливість реєстрації різних угод через нотаріусів тощо", — йдеться у повідомленні.

Виконавча служба має право на примусове стягнення штрафу, але у подвійному розмірі від первісної суми. На додаток до цього правопорушника доведеться заплатити виконавчий збір. Заходи щодо стягнення примусового штрафу описані у ст. 10 Закону України "Про виконавче провадження".

Нагадаємо, в Україні з 1 жовтня 2023 року військовий облік став обов’язковим для жінок певних професій віком від 18 до 60 років. Вони мали стати на облік до 17 липня 2024 року. Хоча законом передбачено, що жінки, які стоять на обліку, можуть бути призвані на службу у воєнний час тільки в добровільному порядку, вони мають певні обов’язки.