За какие нарушения можно получить штраф от ТЦК

Необновление данных также наказывается законом

В Украине за нарушение воинского учета предусмотрена административная ответственность. За уклонение от мобилизации военнообязанный может получить штраф ТЦК и СП.

Юристы юридической компании "Inseinin" подробнее рассказали, за что военкоматы могут налагать штрафы. По словам юристов, санкции могут быть как административными (штрафы), так и уголовными (в случае повторного или умышленного нарушения).

Основными нормативными актами, регулирующими мобилизационные вопросы, являются Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Постановление №560 от 2024 года, а также Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Эти документы подробно описывают ответственность граждан за нарушения, связанные с мобилизационной подготовкой и воинским учетом.

К наиболее распространенным нарушениям, за которые ТЦК могут налагать штрафы, относятся:

неявка по повестке – если гражданин не появляется в указанное время без уважительной причины;

– если гражданин не появляется в указанное время без уважительной причины; невыполнение мобилизационных требований – когда человек не выполняет задачи, связанные с мобилизацией;

– когда человек не выполняет задачи, связанные с мобилизацией; игнорирование воинского учета – если гражданин не становится на учет или нарушает его правила.

Также штраф от ТЦК можно получить за несвоевременно обновленные данные. Административную ответственность можно понести за отсутствие военно-учетных документов при проверке ТЦК.

Размер штрафов

В настоящее время административные взыскания за неявку или нарушение учетных правил составляют от 17 до 25,5 тысячи гривен за первое нарушение, а за повторные правонарушения предусмотрены более высокие штрафы.

Кроме того, при преднамеренном или повторном нарушении за неявку по "боевой" повестке к нарушителю могут применяться уголовные санкции.

Напомним, что штраф от ТЦК можно оплатить в кассе любого банка Украины. Кроме того, оплату можно произвести через онлайн-банкинг, используя реквизиты, указанные в сообщении об административном нарушении. Важно сделать это в течение 15 дней во избежание удвоения суммы.

Если граждан не согласен со штрафом, он имеет право обжаловать его в течение 10 дней с момента получения постановления.

Ранее "Телеграф" писал, когда суд может отменить штраф от ТЦК. Только с июня по октябрь 2024 года украинские суды рассмотрели не менее 314 дел об обжаловании штрафов, наложенных территориальными центрами комплектования.