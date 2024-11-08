Де та коли представники ТЦК можуть вручати повістки

Працівники військкомату можуть завітати до військовозобов'язаного на роботу

Співробітники ТЦК та СП мають право перевіряти документи громадян на вулиці та громадських місцях. Також це стосується вручення повісток.

Адвоката Анастасії Григор’євої для Новини.LIVE розповіла, чи можуть представники військкомату заходити на територію закритих житлових комплексів. За її словами, працівники територіальних центрів комплектування отримали розширені повноваження для реалізації мобілізаційних завдань.

"Мобілізаційне законодавство останнім часом настільки швидко змінюється, що встигнути за ним слідкувати задача непроста. Але чітко прослідковується тенденція до встановлення все жорсткіших рамок для військовозобов’язаних в процесі їх мобілізації та розширення повноважень працівників ТЦК та СП, зокрема щодо часу та місць вручення повісток", — пояснила адвокат.

У законодавстві не передбачено, де саме співробітникам ТЦК можна вручати повістки, а де — ні. Так, вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово:

за адресою місця проживання,

задекларованого/зареєстрованого місця проживання;

на роботі;

за місцем навчання;

у громадських місцях,

громадських будинках та спорудах,

місцях масового скупчення людей;

у військкоматі;

на пунктах пропуску (блокпостах);

пунктах пропуску через державний кордон України.

Те що стосується адреси, де проживає військовозобов'язаний, то представники ТЦК можуть з'явитися з повісткою особисто або передати її засобами зв'язку.

"Тепер перевірка уповноваженими представниками ТЦК та СП військово-облікового документа у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років та вручення повісток може здійснюватись навіть вночі як за місцем проживання або реєстрації, так і у будь-якому громадському місці. Це означає, що представники ТЦК та СП та поліції мають право проходу на територію закритого житлового комплексу, де розташовані багатоквартирні будинки чи інше поселення, для вручення повісток та перевірки військово-облікових документів'', — зазначає юристка.

Нагадуємо, що співробітники військкоматів мають право вручати повістки для уточнення облікових даних, проходження медичних оглядів та для мобілізації. Повістки можуть вручатися за місцем проживання, роботи або особисто під підпис. Якщо військовозобов’язаний відмовляється від підпису, це фіксується як відмов.

Однак деякі дії співробітників військкоматів можуть виходити за межі їхніх законних повноважень. Працівники ТЦК не мають права робити:

затримувати або примусово доставляти військовозобов'язаних. Примусовий привід можливий лише на підставі рішення суду і за участю правоохоронних органів;

порушувати процедуру медичного огляду. Виклик на медкомісію повинен відбуватися в чітко встановленому порядку. Якщо ТЦК змушує пройти ВЛК осіб, що мають законну відстрочку або визнані непридатними, це вважається порушенням закону;

здійснювати самовільні перевірки або входити до житла військовозобов’язаного без дозволу, а також чинити тиск або примушувати осіб до мобілізації, якщо вони мають законне право на відстрочку.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо представники ТЦК не визнають документи у "Резерв+". У Міністерстві оборони розповіли, куди звертатися у такому випадку.