Эту ошибку совершают 90% украинцев: не говорите "більша половина", потому что ее не существует

Выражение "більша половина" прочно закрепилось в повседневной речи

В то время, когда украинский язык приобретает все большее значение в общественной жизни, особенно важно обращать внимание на чистоту нашей речи. Среди многочисленных речевых ошибок, которые мы совершаем ежедневно, есть одна особенно показательная – употребление словосочетания "більша половина".

К примеру, "більша половина наших працівників підтримує таку-то ініціативу". Однако правильно ли это с точки зрения логики и языковых норм?

Почему это ошибка?

Ошибочность такого выражения очевидна, если задуматься о значении слова "половина". Половина – это одна из двух равных частей целого. По определению, половины всегда равны между собой. Поэтому не может быть "большей" или "меньшей" половины.

Как сказать правильно?

Вместо некорректного выражения "більша половина" рекомендуется использовать следующие варианты:

більша частина,

більш ніж половина,

більшість.

Например:

"Більша частина працівників підтримала ініціативу",

"Більш ніж половина колективу проголосувало за",

"Більшість співробітників висловилася схвально".

Соблюдение языковых норм – это показатель грамотности и уважения украинского языка. Избегать распространенных ошибок и обогатить свою речь правильными формами выражения.

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