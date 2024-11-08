В який термін потрібно забрати повістку з пошти, щоб не отримати штраф

Повістку надсилають за місцем реєстрації

Військовозобов'язані громадяни можуть отримувати повістки поштою. Якщо не з'явитися за викликом до ТЦК та СП, можна нарватися на штраф.

Начальник відділу військового обліку Харківського ТЦК та СП підполковник Любомир Хомицький розповів, скільки днів, є у чоловіка, щоб забрати повістку з пошти. За його словами, що повістки можуть бути відправлені рекомендованим листом із позначкою "Повістка ТЦК" за адресою зареєстрованого місця проживання призовника, якщо інше місце проживання не було зазначене у військкоматі.

Також повістки можуть вручати представники групи оповіщення або відповідальна особа безпосередньо в ТЦК та СП.

Військовозобов'язані мають 3 дні, щоб забрати рекомендований лист із повісткою з пошти. Після цього громадянин має з'явитися до ТЦК: для мешканців обласних центрів явка має відбутися протягом 7 діб, а для тих, хто проживає в інших населених пунктах, — протягом 10 діб від моменту надсилання повістки.

У разі порушення правил військового обліку або мобілізаційного законодавства порушників може чекати адміністративне стягнення. Штрафи за такі порушення нині становлять від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Нагадуємо, що повістки направляються з описом вкладення та повідомленням про вручення за адресою місця проживання або реєстрації військовозобов’язаного. Факт вручення підтверджуватиметься поштовим оператором.

Обов’язковою умовою є підпис керівника ТЦК та скріплення документа гербовою печаткою. Крім того, повістці присвоюється унікальний реєстраційний номер, який фіксується в Єдиному реєстрі.

Повістка вважається врученою:

в день отримання поштового відправлення особою, що підтверджується документами від поштового оператора;

в день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

в день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання.

Раніше "Телеграф" писав, чому чоловік з відстрочкою може отримати повістку поштою. У ТЦК пояснюють, що ініціатива надсилання повісток належить Генеральному штабу, і військкомати не можуть впливати на цей процес.