Що робити, якщо представники ТЦК не визнають документи у "Резерв+"

У Міністерстві оборони розповіли, куди звертатися у такому випадку

Електронні військово-облікові документи мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Це стосується ВОД і в мобільному застосунку "Резерв+".

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі Армія TV. За її словами, "Резерв+" є зручним відображенням для користувачів єдиного державного реєстру "Оберіг".

"Всі дані, які вносяться оператором ТЦК або в електронному автоматичному форматі, відображаються у мобільному застосунку конкретному користувачу. Це є дуже важливим для нас, оскільки таким чином ми налагоджуємо прозорість між державою та користувачами", — каже Черногоренко.

Заступниця міністра оборони підкреслила, електронний військо-обліковий документ, що підтягується в "Резерв+", має точно таку ж юридичну силу, як і паперовий ВОД.

Якщо співробітники ТЦК не визнають електронні документи в "Резерв+", Черногоренко радить українцям звертатися на "гарячу лінію" Міністерства оборони України.

Зазначимо, номер "гарячої лінії" — 1512.

Нагадуємо, що військово-облікові документи існують у двох формах — паперовій та електронній, і обидва мають однакову юридичну силу. Якщо паперовий ВОД можна отримати лише особисто в ТЦК та СП, то електронний документ можна оформити дистанційно.

Паперовими ВОД є:

військовий квиток, виданий до 18 травня 2024 року;

тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, видане до 18 травня 2024 року;

посвідчення про приписку до призовної дільниці (для чоловіків до 25 років);

документ за формою, затвердженою Постановою КМУ №559.

Електронний ВОД містить QR-код і може бути отриманий через:

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

додаток "Резерв+";

портал "Дія" (за посиланням, а не через сам додаток).

Раніше "Телеграф" писав, що не мають права робити працівники ТЦК. Деякі дії співробітників військкоматів можуть виходити за межі їхніх законних повноважень.