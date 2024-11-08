В какой срок нужно забрать повестку из почты, чтобы не получить штраф

Повестку присылают по месту регистрации

Военнообязанные граждане могут получать повестки по почте. Если не явиться по вызову в ТЦК и СП, можно нарваться на штраф.

Начальник отдела воинского учета Харьковского ТЦК и СП подполковник Любомир Хомицкий рассказал, сколько дней есть у мужчины, чтобы забрать повестку из почты. По его словам, повестки могут быть отправлены заказным письмом с пометкой "Повестка ТЦК" по адресу зарегистрированного места жительства призывника, если другое место жительства не было указано в военкомате.

Также повестки могут вручать представители группы оповещения или ответственное лицо непосредственно в ТЦК и СП.

Военнообязанные имеют 3 дня, чтобы забрать заказное письмо с повесткой из почты. После этого гражданин должен явиться в ТЦК: для жителей областных центров явка должна состояться в течение 7 суток, а для проживающих в других населенных пунктах — в течение 10 суток с момента отправки повестки.

В случае нарушения правил воинского учета или мобилизационного законодательства, нарушителей может ожидать административное взыскание. Штрафы за такие нарушения сейчас составляют от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Напоминаем, что повестки направляются с описанием вложения и уведомлением о вручении по адресу места жительства или регистрации военнообязанного. Факт вручения подтверждается почтовым оператором.

Обязательным условием является подпись руководителя ТЦК и скрепление документа гербовой печатью. Кроме того, повестке присваивается уникальный регистрационный номер, фиксируемый в Едином реестре.

Повестка считается врученной:

в день получения почтовой отправки лицом, подтверждаемым документами от почтового оператора;

в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку;

в день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.

Ранее "Телеграф" писал, почему мужчина с отсрочкой может получить повестку по почте. В ТЦК объясняют, что инициатива передачи повесток принадлежит Генеральному штабу, и военкоматы не могут влиять на этот процесс.