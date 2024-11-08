Чому чоловік з відстрочкою може отримати повістку поштою

У ТЦК пояснили, хто відповідає за розсилку

Військовозобов'язані громадяни можуть отримати повістки поштою. Зустрічаються випадки, коли чоловіки, які мають відстрочку чи заброньовані на період мобілізації, теж можуть отримати такий лист від ТЦК та СП.

Як розповів адвокат Володимир Кишеня, лише за останній тиждень троє його клієнтів з оформленою відстрочкою звернулися до ТЦК із повістками, надісланими поштою . Пише 24 Канал.

За словами юриста, клієнти спершу запитали у військкоматі, навіщо їх викликали до ТЦК, якщо вони мають законну відстрочку.

Чоловікам відповіли, що ініціатива надсилання повісток належить Генеральному штабу , і військкомати не можуть впливати на цей процес. Водночас у ТЦК попросили військовозобов’язаних пройти військово-лікарську комісію.

Адвокат зазначив, що його клієнти відмовилися від проходження ВЛК, посилаючись на законне право на відстрочку. Їм пояснили, що в такому разі вони можуть очікувати нових повісток.

"У мене є два припущення. Перший варіант – повістки надсилаються всім. Не розбираючись, у кого є право на відстрочку, на бронювання. Надрукували 900 тисяч – 900 тисяч відправили. Хто не з'явився, отримав штраф. І далі, хай ходять по судах, і доводять, що вони нічого не порушували", — зазначає Кишеня.

У ТЦК пояснюють, що повістки надсилаються тим, хто не проходив медичний огляд понад рік, навіть якщо у них є відстрочка.

Нагадуємо, згідно з чинними нормами, якщо військовозобов'язаний має відстрочку, то його не можуть викликати на ВЛК. Якщо чоловік тільки подав заяву, його теж не можуть направити на медкомісію, поки не буде ухвалено рішення про відстрочку. Однак, якщо чоловік не встиг подати таку заяву і вже отримав повістку, він зобов'язаний пройти медогляд.

Якщо комісія відмовляє у відстрочці, то людину направляють на медкомісію для визначення придатності до служби.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно заброньованим чоловікам проходити ВЛК. Інформація про бронь відображається в додатку "Резерв+", що дозволяє працівникам уникати зайвих перевірок.