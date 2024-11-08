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Чи дають відстрочку від мобілізації чоловікам із виразкою шлунка

Автор
Кароліна Терещенко
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Ілюстрація. Фото Колаж "Телеграфу"

Не підлягають призову люди зі значними порушеннями функцій печінки

В Україні громадян, які мають серйозні захворювання виключають з військового обліку. В іншому випадку за станом здоров'я дають відстрочку від мобілізації.

У наказі Міністерства оборони № 262 зазначений список захворювання, з якими не мобілізують. Зокрема, до цього переліку входять хвороби органів травлення.

З військового обліку виключають, якщо є:

  • щелепно-лицьові аномалії, окрім вроджених; аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовленнєвої функцій;
  • хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника і очеревини зі значними порушеннями функцій;
  • виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;
  • хвороби печінки зі значними порушеннями функцій.

Також відстрочку можуть отримати чоловіки, в яких грижі зі значними порушеннями функцій.

Нагадуємо, відстрочку від призову отримують ті, хто переніс інсульт або інфаркт. Також інші серцево-судинні захворювання, з якими не беруть в армію:

  • серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;
  • серцевою недостатністю II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;
  • гіпертонічною хворобою III стадії.

Крім того, не підлягають мобілізації чоловіки з важкими захворюваннями артерій, вен або лімфатичних вузлів, якщо ці хвороби супроводжуються значними порушеннями кровообігу.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами хребта не мобілізують. Сколіоз, остеохондроз, кіфоз і лордоз та інші діагнози можуть стати підставою для виключення з військового обліку.

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#Виразка шлунку #Мобілізація #Хвороби