Чи дають відстрочку від мобілізації чоловікам із виразкою шлунка

Не підлягають призову люди зі значними порушеннями функцій печінки

В Україні громадян, які мають серйозні захворювання виключають з військового обліку. В іншому випадку за станом здоров'я дають відстрочку від мобілізації.

У наказі Міністерства оборони № 262 зазначений список захворювання, з якими не мобілізують. Зокрема, до цього переліку входять хвороби органів травлення.

З військового обліку виключають, якщо є:

щелепно-лицьові аномалії, окрім вроджених; аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовленнєвої функцій;

хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника і очеревини зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій.

Також відстрочку можуть отримати чоловіки, в яких грижі зі значними порушеннями функцій.

Нагадуємо, відстрочку від призову отримують ті, хто переніс інсульт або інфаркт. Також інші серцево-судинні захворювання, з якими не беруть в армію:

серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцевою недостатністю II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;

гіпертонічною хворобою III стадії.

Крім того, не підлягають мобілізації чоловіки з важкими захворюваннями артерій, вен або лімфатичних вузлів, якщо ці хвороби супроводжуються значними порушеннями кровообігу.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами хребта не мобілізують. Сколіоз, остеохондроз, кіфоз і лордоз та інші діагнози можуть стати підставою для виключення з військового обліку.