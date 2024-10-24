Чи можуть мобілізувати без зубів: хвороби, з якими служать у тилу

Призвати можуть із виразкою шлунка з помірними порушеннями функцій

Оновлене законодавство щодо мобілізації в Україні змінило процедуру визначення придатності до військової служби. Зокрема військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатний", повинні пройти повторне медичне обстеження для перегляду їхньої категорії придатності.

Також Міністерство оборони України затвердило новий перелік хвороб, з якими громадяни можуть бути мобілізовані. Цей список регламентується наказом №262.

Захворювання, з якими особи визнаються придатними до мобілізації:

відсутність 10 і більше зубів на одній щелепі або заміна їх знімним протезом;

відсутність 8 кутніх зубів на одній щелепі;

відсутність 4 кутніх зубів на верхній щелепі з одного боку та 4 кутніх зубів на нижній щелепі з другого боку або заміна їх знімними протезами;

відсутність 4 і більше фронтальних зубів на одній щелепі або відсутність другого різця, ікла та першого малого кутнього зуба підряд, за неможливості заміни їх незнімними протезами;

множинний ускладнений карієс зубів;

пародонтит, пародонтоз генералізований та захворювання слизової оболонки порожнини рота, що не піддаються лікуванню;

щелепно-лицьові аномалії, включаючи аномалії прикусу без порушення функцій.

Також підлягають призову чоловіки, у яких:

хвороби стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки(езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна); хвороби апендикса; неінфекційний ентерит та коліт; інші хвороби кишківника та очеревини – без порушень функцій;

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки – з незначними порушеннями функцій;

функцій; хвороби печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз); хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші) – без порушень або з незначними порушеннями функцій;

грижа пахова, стегнова, пупкова грижа, грижа черевної стінки, діафрагмальна грижа, інші та неуточнені грижі черевної порожнини – з помірними та незначними порушеннями функцій.

Зазначено також, що чоловіки з деякими захворюваннями можуть бути визнані придатними до служби у військових частинах тилового забезпечення, логістики, зв'язку та охорони . До цієї категорії належать особи з:

щелепно-лицьовими аномаліями, включаючи аномалії прикусу – з помірними та незначними порушеннями дихальної, нюхової, ковтальної та мовної функцій;

виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки – з помірними порушеннями функцій;

хворобами стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки; хвороби апендикса; неінфекційний ентерит та коліт; інші хвороби кишківника та очеревини – з помірними та незначними порушеннями функцій;

хворобами печінки; жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші) – з помірними порушеннями функцій і частими загостреннями.

Нагадуємо, що згідно з новим Розкладом хвороб, станів і фізичних вад, які раніше вважалися непридатними для служби, тепер можуть бути підставою для мобілізації.

Перелік інфекційних та паразитарних хвороб, з якими чоловіків можуть мобілізувати:

залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій;

різних локалізацій; хронічні вірусні гепатити з незначним порушенням функцій або без порушення функції;

або без порушення функції; хворобу, зумовлену ВІЛ (стабільна) або безсимптомне носійство ВІЛ, з імунною компенсацією.

Військово-лікарська комісія визнає придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, медичних підрозділах тощо осіб, яким встановлено такі діагнози:

клінічно вилікуваний туберкульоз ;

; хронічні вірусні гепатити з помірними порушеннями функцій ;

; хвороба, зумовлена ВІЛ, з імунною субкомпенсацією.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати з цукровим діабетом. Не підлягають призову чоловіки з серйозними захворюваннями ендокринної системи та порушенням харчування, метаболізму.