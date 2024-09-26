З якими хворобами нирок не беруть в армію: список діагнозів

З деякими захворюваннями виключають з обліку

В Україні триває мобілізація, проте існують категорії чоловіків, які мають право на відстрочку через стан здоров'я. Зокрема, серйозні захворювання сечостатевої системи можуть стати підставою для звільнення від військової служби.

Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає перелік захворювань, з якими не мобілізують. Чоловіки з хворими нирками можуть отримати відстрочку або будуть виключені з військового обліку.

Так, військово-лікарська комісія виключає з обліку громадян, у яких діагностовано патології, що перешкоджають проходженню військової служби, а саме:

ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок — нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії;

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій — обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба (камені в нирках) , кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші;

, кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші; хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій — гіперплазія, аденома та міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів.

Це стосуються не лише чоловіків, а й військовозобов'язаних жінок, яких також можуть виключити з військового обліку за наявності серйозних захворювань органів малого таза, зокрема:

запальні хвороби органів малого таза зі значними порушеннями функцій — сальпінгіт, оофорит, запалення матки або шийки матки, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви та вульви;

незапальні хвороби жіночих статевих органів зі значними порушеннями функцій — ендометріоз, випадіння статевих органів, уретероцеле, грижа сечового міхура, свищі, незапальні хвороби яєчників, фаллопієвих труб та широкої зв’язки матки, кіста яєчника або жовтого тіла, гематосальпінкс, поліпи жіночих статевих органів, ерозія та дисплазія шийки матки тощо.

Важливо, щоб діагноз був підтверджений медичною документацією та висновком ВЛК. Лише наявність такого підтвердження дозволить звільнитися від військової служби.

Нагадуємо, що непридатними до військової служби можуть бути чоловіки, які мають хвороби серцево-судинної системи. Зокрема:

серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцевою недостатністю II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;

гіпертонічною хворобою III стадії.

Крім того, відстрочку від призову отримують чоловіки, які перенесли інсульт або інфаркт. Також не підлягають призову громадяни з важкими захворюваннями артерій, вен та лімфатичних вузлів , якщо ці хвороби супроводжуються значними порушеннями кровообігу.

Раніше "Телеграф" писав, чи беруть в армію з зайвою вагою. Список хвороб, з якими не мобілізують.