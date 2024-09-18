Чи мобілізують після інсульту чи інфаркту: хвороби серця, з якими не беруть в армію

Серцево-судинні захворювання можуть бути підставою для відстрочки

Під час загальної мобілізації в Україні певні категорії громадян не підлягають призову через стан здоров'я. Законодавство чітко окреслює список захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки від військової служби.

Зокрема чоловіки, які мають серйозні проблеми з серцем, можуть бути визнані непридатними. Хто саме не підлягає призову, визначено у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Так, відстрочку від призову отримують ті, хто переніс інсульт або інфаркт. Також інші серцево-судинні захворювання, з якими не беруть в армію:

серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних захворюваннях серця;

серцевою недостатністю II-Б-III стадії при ішемічних хворобах серця;

гіпертонічною хворобою III стадії.

Крім того, не підлягають мобілізації чоловіки з важкими захворюваннями артерій, вен або лімфатичних вузлів, якщо ці хвороби супроводжуються значними порушеннями кровообігу.

Нагадуємо, не підлягають призову чоловіки, які мають серйозні захворювання сечостатевої системи. ВЛК виключає з військового обліку чоловіків, у яких діагностовано патології, що перешкоджають проходженню військової служби, а саме:

ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок — нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії;

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій — обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба (камені в нирках) , кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші;

, кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші; хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій — гіперплазія, аденома та міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів.

Важливо, щоб діагноз був підтверджений медичною документацією та висновком ВЛК. Лише наявність такого підтвердження дозволить уникнути мобілізації та звільнити від військової служби.

Раніше "Телеграф" писав, кого з чоловіків можуть мобілізувати лише за власним бажанням. Новий закон передбачає особливий порядок для певних категорій громадян.