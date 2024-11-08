Дают ли отсрочку от мобилизации мужчинам с язвой желудка

Не подлежат призыву люди со значительными нарушениями функций печени

В Украине граждан, имеющих серьезные заболевания, исключают из воинского учета. В противном случае по состоянию здоровья дают отсрочку от мобилизации.

В приказе Министерства обороны №262 указан список заболеваний, с которыми не мобилизуют. В частности, в этот перечень входят болезни органов пищеварения.

Из воинского учета исключают, если есть:

челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных; аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций.

Также отсрочку могут получить мужчины, у которых грыжи со значительными нарушениями функций.

Напоминаем, отсрочку от призыва получают те, кто перенес инсульт или инфаркт. Также другие сердечно-сосудистые заболевания, с которыми не берут в армию:

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;

гипертонической болезнью III стадии

Кроме того, не подлежат мобилизации мужчины с тяжелыми заболеваниями артерий, вен или лимфатических узлов, если эти заболевания сопровождаются значительными нарушениями кровообращения.

Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями позвоночника не мобилизуют. Сколиоз, остеохондроз, кифоз и лордоз и другие диагнозы могут стать основанием для исключения из воинского учета.