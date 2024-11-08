Дают ли отсрочку от мобилизации мужчинам с язвой желудка
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Не подлежат призыву люди со значительными нарушениями функций печени
В Украине граждан, имеющих серьезные заболевания, исключают из воинского учета. В противном случае по состоянию здоровья дают отсрочку от мобилизации.
В приказе Министерства обороны №262 указан список заболеваний, с которыми не мобилизуют. В частности, в этот перечень входят болезни органов пищеварения.
Из воинского учета исключают, если есть:
- челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных; аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;
- болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;
- болезни печени со значительными нарушениями функций.
Также отсрочку могут получить мужчины, у которых грыжи со значительными нарушениями функций.
Напоминаем, отсрочку от призыва получают те, кто перенес инсульт или инфаркт. Также другие сердечно-сосудистые заболевания, с которыми не берут в армию:
- сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;
- сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических заболеваниях сердца;
- гипертонической болезнью III стадии
Кроме того, не подлежат мобилизации мужчины с тяжелыми заболеваниями артерий, вен или лимфатических узлов, если эти заболевания сопровождаются значительными нарушениями кровообращения.
Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями позвоночника не мобилизуют. Сколиоз, остеохондроз, кифоз и лордоз и другие диагнозы могут стать основанием для исключения из воинского учета.