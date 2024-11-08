Одним дощі, іншим тепло до +12. Яка погода буде в Україні 9 листопада

Нас чекає комфортна та помірно тепла погода

У суботу, 9 листопада, погодні умови в нашій країні визначатиме малорухливий європейський антициклон "Zayyan". Суттєвих опадів не прогнозується, лише на Одещині місцями пройдуть невеликі дощі.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, вночі та вранці місцями спостерігатимуться тумани.

На всій території України очікується тиха та спокійна погода, без опадів та небезпечних метеорологічних явищ. Суттєвих опадів не прогнозується і лише на Одещині місцями пройдуть невеликі дощі.

Температурне тло буде в межах кліматичної норми – вночі незначні заморозки, а вдень стійкі позитивні значення температури.

У суботу, 9 листопада, очікується погода в Україні:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями туман. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0… -5 °С, днем +6… +11 °С.

У північних регіонах хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та в першій половині дня місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+3°С, удень +5...+10°С.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та в першій половині дня місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+4°С, удень +6...+11°С.

У південній частині країни та Криму очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+6°С, удень +7...+12°С.

У східній частині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+4°С, удень +5...+10°С.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка погода буде у листопаді в Україні. На початку місяця у більшості регіонів північної та східної Європи очікується нестійка погода. За рахунок активізації циклонічної діяльності та атмосферних фронтів прогнозуються дощі, мокрий сніг та снігова крупа.