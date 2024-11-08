Одним дожди, другим тепло до +11. Какая погода будет в Украине 9 ноября

Нас ждет комфортная и умеренно тёплая погода

В субботу, 9 ноября, погодные условия в нашей стране будет определять малоподвижный европейский антициклон "Zayyan". Существенных осадков не прогнозируется, только в Одесской области местами пройдут небольшие дожди.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, ночью и утром местами будут наблюдаться туманы.

По всей территории Украины ожидается тихая и спокойная погода, без осадков и опасных метеорологических явлений. Существенных осадков не прогнозируется и только в Одесской области местами пройдут небольшие дожди.

Температурный фон будет в пределах климатической нормы – ночью незначительные заморозки, а днём устойчивые положительные значения температуры.

В суббота, 9 ноября, ожидается следующая погода в Украине:

В западных областях переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, днём +6…+11 °С.

В северных регионах облачная погода с прояснениями, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днём +5…+10 °С.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер северо-восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, днём +6…+11 °С.

В южной части страны и Крыму ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днём местами пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, днём +7…+12 °С.

В восточной части страны ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, днём +5…+10 °С.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая погода будет в ноябре в Украине. В начале месяца в большинстве регионов северной и восточной Европы ожидается неустойчивая погода. За счёт активизации циклонической деятельности и атмосферных фронтов прогнозируются дожди, мокрый снег и снежная крупа.