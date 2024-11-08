Після судів на війну: як виглядає сестра Надії Савченко Віра і що про неї відомо

Сестри Савченко були мобілізовані у травні 2022 року

Віра Савченко – рідна сестра сестра відомої ексдепутатки та Героя України Надії Савченко. У травні 2022 року суд відпустив сестер на війну. І нещодавно стало відомо, де служить Надія Савченко та її сестра Віра.

"Телеграф" розповість, що відомо про Віру Савченко, як вона зараз виглядає, де воює і що робить у ЗСУ.

Віра Савченко — що про неї відомо і як вона виглядає

Віра Савченко — сестра колишньої полонянки Кремля та колишньої народної обраниці Наді Савченко. Українці дізналися про молодшу сестру, коли Надія Савченко була у російському полоні і в Україні було багато акцій щодо її звільнення. Сестра Віра стала головним рупором цих акцій і докладала всіх зусиль для звільнення сестри.

Саме Віра Савченко була ініціатором того, щоб Надію прийняли до партії Юлії Тимошенко "Батьківщина". Це мало допомогти звільнити полонянку. Однак, як говорили на той час, важливу роль у звільненні Савченко відіграв одіозний політик та кум Путіна Віктор Медведчук.

У 2022 році, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, а російські війська були біля Києва, сестри Савченко вступили до лав територіальної оборони. А у травні 2022 року з’явилася інформація, що суд призупинив справу про підробку ковід-сертифікатів і відпустив Віру та Надію Савченко воювати в лавах ЗСУ.

Як виявилося, Віра Савченко пройшла навчання у Німеччині та отримала спеціалізацію сапера. Вона брала участь у розмінуванні Київської області та територій біля Чорнобиля. Наразі Віра служить у саперному взводі у тому ж батальйоні, де її сестра Надія Савченко є командиром роти у 112 бригаді ТРО. Раніше була інформація, що Віра Савченко служить у 127 батальйоні ТРО і вже встигла здобути нагороду "Хрест Військова честь".

Варто зазначити, що ні Віра, ні її сестра Надія не ведуть свої сторінки у соцмережах і не публікують жодної інформації про свою службу. Останній пост Надії у Фейсбуці датується 7 січня 2023 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Олегу Тягнибоку виповнилося 56 років. Як змінився головний "свободівець" України під час служби у ЗСУ.