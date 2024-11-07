Паломниця та пропагандистка російських "скрєп": як виглядає дружина Медведєва і що про неї відомо

Колишній так званий президент РФ разом зі своєю дружиною зі шкільної лави

Дмитро Медведєв – колишній президент Росії, який номінально був при владі у період 2008-2012 років. Він і зараз залишається у владних колах Росії і вже став справжнім інтернет-мемом. При цьому він регулярно пише гидоту про Україну у своїх соцмережах. А ось про дружину експрезидента РФ мало хто знає.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Світлану Медведєву, як вона виглядає і чим займається.

Світлана Медведєва. Фото: Getty Images

Світлана Медведєва — що про неї відомо

Світлана Медведєва народилася у Санкт-Петербурзі 15 березня 1965 року, зараз їй 59 років. Спочатку вона жила у селі, а до школи пішла у місті. Там і познайомилася з майбутнім чоловіком Дмитром Медведєвим, з яким вони навчалися у паралельних класах. У 14 років у підлітків почалися стосунки.

Світлана та Дмитро Медведєви. Фото: Getty Images

А вже 24 грудня 1993 року Світлана вийшла заміж за Дмитра Медведєва. У пари 3 серпня 1995 року народився єдиний син Ілля, якому зараз майже 30 років.

Світлана та Дмитро Медведєви. Фото: Getty Images

Відомо, що Світлана Медведєва закінчила Ленінградський фінансово-економічний інститут, має спеціальність статиста та бухгалтера. З квітня 2007 року вона очолює опікунську раду "Духовно-моральна культура підростаючого покоління Росії". А з грудня 2008 року є Президентом Фонду соціально-культурних ініціатив.

Світлана Медведєва. Фото: Getty Images

Світлана Медведєва дуже віруюча, наприкінці січня 2008 року вона здійснила паломництво у Дівіївський монастир. Також відомо, що вона займається пропагандою російських духовних "скрєп" серед молоді. Саме з її ініціативи з 2008 року було засновано всеросійське свято "День сім’ї, любові та вірності".

Світлана та Дмитро Медведєви. Фото: Getty Images

До того ж, на рахунку Світлани Медведєвої безліч нагород, орденів і грамот — і від Путіна, і від РПЦ, і від благодійних фондів та інших організацій. А ще з 2010 року вона почесний громадянин французького міста Канни.

Світлана та Дмитро Медведєви. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає чоловік Захарової та яким він був у день їхнього весілля. На ці фото гидко дивитися.