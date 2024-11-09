У "Резерв+" не можна зробити відстрочку. Міноборони розповіло, як бути у цій ситуації

Заступник міністра оборони України із цифровізації розповіла, що робити у таких випадках

У мобільному додатку "Резерв+" з’явилася можливість оформити електронну відстрочку від мобілізації, проте можуть бути випадки, коли вони не спрацьовують. Це може статися через помилку програми.

Про те, що робити у таких ситуаціях, в ефірі телемарафону розповіла заступник міністра оборони із цифровізації Катерина Чорногоренко. За її словами, якщо у військовозобов’язаного вже є відстрочка, то нову оформити через "Резерв+" не можна.

Чорногоренко заявила, що це не дозволить дублювати дані про одну й ту саму людину в реєстрі.

Для оформлення відстрочки необхідно оновити, потрібно оновити додаток "Резерв+" до версії 1.4.3. Якщо відповідна інформація про людину міститься в реєстрі військовозобов’язаних, то в додатку з’явиться відстрочка.

Якщо людина не бачить себе в реєстрі через помилку у прізвищі, податковому коді та інші помилки, можна звернутися в технічну підтримку програми "Резерв+". Чорногоренко додала, що термін дії відстрочки від мобілізації три місяці.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, кому дадуть відстрочку від мобілізації у листопаді. Не можуть мобілізувати тимчасово непридатних чоловіків.