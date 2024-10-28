Кому дадуть відстрочку від мобілізації у листопаді

Не можуть мобілізувати тимчасово непридатних чоловіків

Загальна мобілізація в Україні триває, однак не всі чоловіки призовного віку підлягають призову. Постанова Кабінету Міністрів №560 визначає категорії громадян, що мають право на відстрочку або повне звільнення від служби.

"Телеграф" розповідає, кого не мобілізують у листопаді. Згідно із законодавством, чоловіки віком до 25 та старше 60 років, а також ті, хто визнані непридатними за станом здоров'я, не підлягають мобілізації.

Також звільнення стосується осіб, які мають тимчасові або постійні фізичні обмеження, що підтверджені висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), з можливістю повторного огляду.

До категорій громадян, які мають право на відстрочку, належать:

заброньовані громадяни за чинним законодавством;

люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я на термін 6-12 місяців за висновком ВЛК, з обов'язковим повторним проходженням медогляду;

особи, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років (за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів).

Також не можуть мобілізувати за деяких сімейних обставин, а саме громадян, які:

мають дитину віком до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти;

виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно;

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

виховують дитину з тяжким захворюванням;

утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;

є опікунами особи, визнаної судом недієздатною.

мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

Відстрочку можуть отримати:

члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);

особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;

люди, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України;

військовозобов'язані, які були звільнені з полону та можуть бути призвані лише за їхньою згодою;

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий;

наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ з науковим ступенем або вченим званням, викладачі училищ і вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше.

Варто зазначити, що жінок можуть мобілізувати лише за власним бажанням.

Нагадуємо, що відстрочку від мобілізації дають на період, що відповідає чинним правовим підставам, але не довше, ніж на час, визначений указом президента України про мобілізацію. Наприклад, останній раз воєнний стан продовжили до 9 листопада.

Тобто після 9 числа відстрочка не діятиме, і її прийдеться продовжити. Для цього потрібно до ТЦК подати заяву та документи, що підтверджують право.

Раніше "Телеграф" писав, чи може чоловік оформити відстрочку, якщо не стоїть на військовому обліку. Лише за цієї умови громадянин може подати заяву та документи для отримання відстрочки.