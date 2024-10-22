Дані у "Резерв+" та військовому квитку не збігаються: що робити в такому випадку

Електронний має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий

У цьому році в Україні було запроваджено новий формат військово-облікового документа, а саме електронний. Його можна переглянути в застосунку "Резерв+".

Адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи. UA" пояснив, що робити у випадку невідповідності між даними у паперовому військовому квитку та інформацією у "Резерв+" . За його словами, громадянину необхідно звернутися до територіального центру комплектування для коригування даних у Єдиному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Окрім цього, військовозобов'язані можуть виправити неточності у своїх даних через електронний кабінет призовника "Оберіг".

Варто зазначити, що електронний військовий квиток, який можна створити в застосунку "Резерв+", має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Наявність QR-коду забезпечує зручну та швидку перевірку достовірності документа співробітниками поліції та ТЦК та СП за допомогою телефону.

Нагадуємо, що згенерувати військовий квиток у мобільному застосунку можна в декілька кліків:

зайти у "Резерв+" та оновити дані;

отримати документ з QR-кодом. Для цього потрібно натиснути на три крапки біля документа;

обрати "завантажити PDF";

зберегти файл документа на Google Drive чи відправити собі на пошту або в месенджер;

роздрукувати.

Відповідно чинному законодавству, термін дії військово-облікового документа в електронній формі, що використовується в "Резерві+", складатиме не більше одного року з моменту його створення. Тобто, оновлювати військовий квиток онлайн прийдеться раз на рік.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам, які досі не оновили дані в ТЦК. Військкомат може звернутися до поліції, щоб розшукати порушників.