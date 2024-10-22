Дані у "Резерв+" та військовому квитку не збігаються: що робити в такому випадку
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Електронний має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий
У цьому році в Україні було запроваджено новий формат військово-облікового документа, а саме електронний. Його можна переглянути в застосунку "Резерв+".
Адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи. UA" пояснив, що робити у випадку невідповідності між даними у паперовому військовому квитку та інформацією у "Резерв+". За його словами, громадянину необхідно звернутися до територіального центру комплектування для коригування даних у Єдиному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Окрім цього, військовозобов'язані можуть виправити неточності у своїх даних через електронний кабінет призовника "Оберіг".
Варто зазначити, що електронний військовий квиток, який можна створити в застосунку "Резерв+", має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Наявність QR-коду забезпечує зручну та швидку перевірку достовірності документа співробітниками поліції та ТЦК та СП за допомогою телефону.
Нагадуємо, що згенерувати військовий квиток у мобільному застосунку можна в декілька кліків:
- зайти у "Резерв+" та оновити дані;
- отримати документ з QR-кодом. Для цього потрібно натиснути на три крапки біля документа;
- обрати "завантажити PDF";
- зберегти файл документа на Google Drive чи відправити собі на пошту або в месенджер;
- роздрукувати.
Відповідно чинному законодавству, термін дії військово-облікового документа в електронній формі, що використовується в "Резерві+", складатиме не більше одного року з моменту його створення. Тобто, оновлювати військовий квиток онлайн прийдеться раз на рік.
Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам, які досі не оновили дані в ТЦК. Військкомат може звернутися до поліції, щоб розшукати порушників.