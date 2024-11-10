Багато хто навіть не здогадувався, що слово "абзац" в українській має синоніми: перевірте себе

Існує 10 колоритних альтернатив для заміни даного слова

Українська мова стає більш популярною, зростає зацікавленість певними її нюансами, тонкощами і маловідомими, автентичними словами. Одним з таких слів є "абзац" (відрізок тексту, що складається з одного чи кількох речень, пов'язаних між собою за змістом). Хоча воно має німецьке походження, існують не менш колоритні українські відповідники для заміни даного слова.

"Телеграф" розповість про ці синоніми нижче. На порталі "Словотвір" українці запропонували наступні 10 слів:

відступ;

уступ;

відтин;

стрибок;

складень;

залім;

новоряд;

красноступ;

уступень;

мікророзділ.

Слово "залім" зустрічається в "Малорусько-німецькому" словнику 1886 року за редакцією Желеховського. Водночас слово "відступ" зустрічається в Словнику української мови 1927-1928 років (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова і А. Ніковського).

Варто зазначити, що під час друку допису для виділення абзацу його пишуть чи набирають з нового, і, як правило, закінчують неповним рядком. У типографії та поліграфії поширене помилкове вживання слова "абзац" у значенні абзацного відступу.

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