Коса уже не в тренді? Юлія Тимошенко кардинально змінила образ (фото)

Політик ще нещодавно була на публічному заході з косою

Юлія Тимошенко – справжня ветеранка української політики. Вона прийшла до Верховної Ради 1997 року і більше звідти не виходила, адже її обирали щоразу на нову каденцію. Фірмовим елементом стилю політика стала коса, обвита довкола голови. Проте іноді Юлія Володимирівна її розплітає.

Так, на засіданні парламенту 16 квітня Юлія Тимошенко з’явилася у новому образі і без коси. Фото своєї колеги-депутатки опублікувала в своєму телеграм-каналі Мар’яна Безугла.

На новій фотографії Тимошенко знята з розпущеним довгим волоссям, яке акуратними локонами спадає на плечі. До речі, тепер у нардепки не пшеничний блонд, а попелясто-русяві пасма. У Раду Юлія Володимирівна прийшла у сірій сукні з прикрасою і такого ж відтінку піджаку — все строго і зі смаком. А на обличчі 64-річного політикині — жодної зморшки.

Зазначимо, що ще тиждень тому, 8 квітня, Юлія Тимошенко позувала перед камерами на Міжнародному жіночому фестивалі із косою. Тоді вона шпацерувала на високих підборах у білій сукні та піджаку в тон.

До речі, свій фірмовий стиль — зачіску з косою Юлія Тимошенко почала носити ще на початку 2000-х. Перші роки політик практично ніколи не розплітала косу, ця зачіска на десятки років стала асоціюватись виключно з нею. У вже більш зрілому віці Тимошенко час від часу з’являлася на людях уже без коси, але її волосся завжди було доглянуте і красиво укладене. Наразі нардеп продовжує носити косу, але все частіше ходить на публічні заходи без неї.

Раніше "Телеграф" розповідав, ким могла б працювати Юлія Тимошенко, якби не стала політиком. Варіантів дуже багато.