У Раді продовжили дію воєнного стану: хто голосував проти

Обмеження, передбачені законодавством про воєнний стан, продовжені до серпня

Верховна Рада 16 квітня проголосувала за продовження воєнного стану і загальної мобілізації. Воно почнеться з 9 травня до 6 серпня (на 90 днів).

Про це народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Телеграм. Він уточнив, що законодавчий акт "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№13172) підтримали 357 депутатів.

Він також написав, що один депутат був проти. Мова йде за нардепа від партії "Європейська Солідарність" Олексія Гончаренка.

Олексій Гончаренко відреагував на це. Та зазначив, що він був єдиним, хто проголосував "проти" продовження.

"Це вирок українському парламентаризму. Ради — не існує. Рада не представляє інтереси НАРОДУ. 357 — за. 1 — проти. Це мій голос. Ми з вами переможемо. Ми добʼємось чітків термінів служби і розформування ТЦК", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 15 квітня вніс до парламенту законопроєкти 13173 і 13172 про продовження воєнного стану і загальної мобілізації до 6 серпня. Таким чином, обмеження, передбачені законодавством про воєнний стан, продовжені до серпня.

Окрім цього, глава фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія оцінив заяву народного депутата Олексія Гончаренка, який планував голосувати "проти" продовження воєнного стану. Арахамія назвав колегу "космонавтом" та припустив, що на нього могли вплинути закордонні відрядження.

Обмін думками між нардепом "Європейської солідарності" та "Слуг народу" почався після заяви Гончаренка, озвученої увечері 15 квітня. Політик повідомив, що 16 квітня не підтримає закон про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Для такого рішення є дві причини, написав він у соцмережах. Перша причина — немає закону про демобілізацію та терміни служби.

Раніше "Телеграф" писав, що місцеві вибори в Україні 30 жовтня можуть відбутися лише за дозволу Верховної Ради.