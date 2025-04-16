У партії Трампа є "яструби", готові вибивати допомогу Україні. Чому не чутно їхній голос

Партійна дисципліна у США тримається на авторитеті Трампа

Ситуація з підтримкою України Сполученими Штатами виглядає не такою катастрофічною, як може здаватися при погляді ззовні. У лавах Республіканської партії навіть є "яструби", готові подавати відповідні законопроєкти.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів депутат Верховної Ради від "Слуги народу", заступник голови комітету з нацбезпеки і оборони Єгор Чернєв. Він пояснив, що дає підстави для такого оптимізму.

Більше читайте у публікації: "Терпіння Трампа закінчується, — нардеп про майбутній мир, мобілізацію і тиск США на Путіна".

За його словами, українська делегація провела близько 30 зустрічей з представниками Конгресу з обох палат і обох партій.

— Якщо з демократами все зрозуміло: вони досить активно і публічно підтримують Україну, то з республіканцями, звісно, дещо інша ситуація. Але "інша ситуація" саме з публічною стороною їхньої підтримки, — каже український нардеп.

За його словами, все одно більшість поміркованих республіканців (не "MAGA" крило) підтримують Україну.

— Вони підтверджують, що всередині Конгресу, всередині Республіканської партії в Конгресі, у нас залишається велика підтримка. Але непублічність цієї підтримки вони пояснюють тим, що є зміни у прихильників Республіканської партії в США саме через ті наративи, які зараз звучать в медіа і заяви президента Трампа, — пояснює "слуга".

Він додав, що у Штатах його запевнили: при якомусь запиті адміністрації Трампа на підтримку України, він буде підтриманий абсолютною більшістю.

— Ми зустрічалися з сенатором-республіканцем Томом Тіллісом, який не боїться висловлювати свою позицію, і він сказав, що навіть готовий ініціювати такий законопроект щодо окремої допомоги для України. Тобто всередині Республіканської партії залишаються "яструби", готові брати на себе відповідальність і реєструвати такі законопроекти. Проблема в тому, що є певна партійна дисципліна, яка тримається на авторитеті Трампа. Всі озираються на те, що він буде говорити та робити, які будуть запити з його сторони, — каже заступник голови оборонного комітету.

При цьому він шкодує, що у республіканців в обох палатах Конгресу нема великого впливу на адміністрацію Трампа.

— Тож пакет допомоги можливий, але з ініціативи саме Білого дому. Тому що все, що не буде ініційовано Білим домом, навряд чи буде підтримано республіканцями в Конгресі. Я не виключаю, що такий пакет може бути наданий Україні, якщо поведінка РФ не зміниться і якщо вони й надалі будуть затягувати питання мирного врегулювання.

Всі республіканці запевняли мене, що Трамп не буде цього терпіти й не відійде в сторону. Він буде приймати різкі, важливі кроки, щоб примусити РФ до миру: від санкцій до пакетів допомоги для України, — підсумував Єгор Чернєв.

Нагадаємо, раніше гендиректор КМІС Володимир Паніотто пояснив "Телеграфу", чому українці змінили своє ставлення до Трампа.