Батіг замість пряника? Політик назвав строк, коли Трамп дотискатиме Путіна

Президент США хоче виглядати непереможним миротворцем

Обговорюваний вихід Дональда Трампа з мирних переговорів у разі недоговороздатності Володимира Путіна є малоймовірним. Адже для американського лідера український кейс є важливим на тлі погіршення соціально-економічної ситуації у самих Сполучених Штатах.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів депутат Верховної Ради від "Слуги народу", заступник голови комітету з нацбезпеки і оборони Єгор Чернєв. Він пояснив підходи США до Росії.

Більше читайте у публікації: "Терпіння Трампа закінчується, — нардеп про майбутній мир, мобілізацію і тиск США на Путіна".

За його словами, така думка складається зі слів республіканців, які краще розуміють Трампа, аніж український нардеп.

— Трамп не любить програвати. Трамп хоче бути миротворцем. Він хоче показати, що здатен вирішувати такі проблеми. Крім того, це ж класична задача для політика: чим гірші проблеми всередині країни, тим більше потрібно робити акцент на міжнародні справи, щоб показати перемоги, — каже "слуга".

Він нагадав, що всередині США у Трампа не дуже багато позитивних результатів. І попри те, що зараз у нього залишається величезна підтримка, з часом вона буде втрачатись, бо нема результату.

— Можливо, він спробує дотиснути РФ до своїх 100 днів (до 29 квітня. — Ред.), хоча б для припинення вогню. Щоб показати і всередині країни, і світовій спільноті, що він спроможний і дійсно світовий лідер, — припустив Єгор Чернєв.

На запитання, чому Трамп зняв з порядку денного питання членства України в НАТО і відмовився від потужного важелю у торгах з Росією, він відповів:

— Трамп може змінювати свою думку декілька разів на день або на тиждень. І для нього членство України в НАТО не є якоюсь "червоною ганчіркою". Тому ця "карта" може у будь-який момент повернутися на стіл переговорів.

Український нардеп пояснив підхід Трампа до РФ.

— Він спочатку намагається використовувати "пряник". Домовитися з Путіним в якихось рамках. Хоча це класична помилка у проведенні переговорів з Путіним, якої кожного разу припускалися, в тому числі, європейські лідери і США. Вони думають, що Путіна можна вмовити. Просто потрібно з ним посидіти, нормально вислухати і все буде добре.

Мені здається, що Трамп зараз припускається саме цієї помилки. Саме тому він прибрав те, що Путіна так дратувало — перспективу українського членства в НАТО. Він почав грати в "доброго поліцейського". Зараз, з того що я почув в Вашингтоні, терпець майже увірвався. Трамп бачить, що Росія затягує час і його просто водять за ніс. І я думаю, що далі підуть якраз таки "батоги": від санкційної політики до надання озброєння Україні, — підсумував Єгор Чернєв.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому не чутно голосу "яструбів" з партії Трампа щодо надання допомоги Україні.