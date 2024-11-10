Многие даже не догадывались, что слово "абзац" в украинском имеет синонимы: проверьте себя

Существует 10 колоритных альтернатив для замены данного слова

Украинский язык становится более популярным, растет заинтересованность определенными его нюансами, тонкостями и малоизвестными словами. Одним из таких слов является "абзац" (отрезок текста, состоящий из одного или нескольких предложений, связанных между собой по содержанию). имеет немецкое происхождение, существуют не менее колоритные украинские соответствия для замены данного слова.

"Телеграф" расскажет об этих синонимах ниже. На портале "Словообразование" украинцы предложили следующие 10 слов:

відступ;

уступ;

відтин;

стрибок;

складень;

залім;

новоряд;

красноступ;

уступень;

мікророзділ.

Слово "залім" встречается в "Малорусско-немецком" словаре 1886 под редакцией Желеховского. В то же время слово "відступ" встречается в Словаре украинского языка 1927-1928 годов (Б. Гринченко, изд. 3-е, под ред. С. Ефремова и А. Никовского).

Следует отметить, что при печати сообщения для выделения абзаца его пишут или набирают из нового, и, как правило, заканчивают неполной строкой. В типографии и полиграфии распространено ошибочное употребление слова абзац в значении абзацного отступления.

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