Разом понад 30 років, але без дітей: що відомо про чоловіка ексміністра Уляни Супрун та як він виглядає

Довгий час Уляна разом із чоловіком жили в Нью-Йорку

Колишній голова МОЗ Уляна Супрун понад 30 років перебуває у шлюбі. Ексчиновниця познайомилася зі своїм чоловіком у США, але у 2013 році вони разом приїхали в Україну. І Марко Супрун не уникає публічності, навпаки він був залучений як у волонтерських, так і культурних ініціативах нашої країни.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає чоловік ексголови МОЗ Марко Супрун і що про нього відомо. Ми дізналися деякі факти з його життя.

Марко Супрун — що відомо про чоловіка ексглави МОЗ

Уляна Супрун, яка протягом трьох років виконувала обов’язки міністра охорони здоров’я України, вийшла заміж у 1991 році. Її обранцем став Марко Супрун, який народився у Канаді. Батьки Уляни, як і її чоловіка, виїхали з України після Другої Світової війни, але, перебуваючи за океаном, вони не забували про свою батьківщину.

Уляна та Марко виросли у традиційних українських сім’ях, вони відвідували українські школи, а в неділю — українські церкви. Познайомилися вони у США, Уляна там працювала лікарем, а Марко мав дві спеціалізації — "політологію і філологію", а також "сценарист".

Як виглядає чоловік Уляни Супрун

Пара жила у Нью-Йорку, але ще під час Помаранчевої революції почала допомагати організовувати у Вашингтоні та Нью-Йорку мітинги на підтримку України. Вони зустрічалися з журналістами, політиками та конгресменами, щоб посвятити їх у події, які відбувалися в нашій країні.

А у 2013 році Уляна та Марко ухвалили рішення продати будинок у Нью-Йорку та повернутися в Україну. Це сталося у розпал Революції Гідності, тому подружжя стало активно допомагати її учасникам.

Уляна Супрун разом із чоловіком понад 30 років, Фото: pravda.com.ua

Марко Супрун співпрацював з іноземними журналістами, допомагав перекладати та розповсюджувати новини про події в Україні, потім приєднався до ініціативи Babylon’13, яка об’єднувала режисерів на Майдані. А Уляна Супрун став волонтером Медичної служби на Майдані.

Уляна Супрун та її чоловік отримали українське громадянство у 2015 році

У 2014 році подружжя створило власний волонтерський проєкт "Захист патріотів", а через рік п’ятий президент України Петро Порошенко підписав укази про надання Уляні та Марко Супрун українського громадянства "як особам, ухвалення яких у громадянство України становить державний інтерес".

Марко та Уляна Супрун, Фото: pravda.com.ua

Чим займається Марко Супрун і в яких скандалах був замішаний

Уляна та Марко Супрун створили громадську організацію та видавництво Arc.ua, в якій й зараз працюють. Вони займаються випуском науково-популярних книг з історії, медицини та соціології, а також ведуть онлайн-журнал, розповідаючи незвичайні розповіді про українців, Україну та світ.

Марко та Уляна Супрун зараз працюють разом

Щодо скандалів, то один із них стався у 2019 році. Після звільнення ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Катерини Амосової, Уляна Супрун заявила, що їй та чоловікові почали надходити погрози. Щобільше, на них у Києві напала тусовка людей, яка фізично побила її чоловіка.

Уляна розповіла, що вони пішли до СБУ, де їм сказали, що це були "люди чоловіка Амосової". Але від охорони, яку пропонували подружжю, вони відмовилися.

Марко Супрун був звинувачений у неонацизмі

А 2020 року в деяких ліберальних західних виданнях, які підхопили російську пропаганду, Марко Супрун став "неонацистом". Тоді він був ведучим англійською версією інтернет-проєкту StopFake. Все почалося з публікації на сайті "Заборона", яку фактично повторило російське МЗС. Чоловік ексглави МОЗ спростував цю інформацію, зазначивши, що низка видань використовувала свій офіційний статус, щоб поширити брехню про нього та його переконання.

Автори статті писали, що Супрун часто перетинається з компанією одіозних праворадикалів та лідером неонацистської хейткор-групи "Сокіра Перуна" Арсенія Білодуба та інших людей, відомих своїми радикальними поглядами. Але всі звинувачення були аргументовані лише кількома фотографіями. Але в StopFake зазначили, що Марко Супрун з’являвся на кадрах і з членами ЛГБТ-спільноти, а також з послами та політиками, але це не є доказом його причетності до їхньої сфери діяльності чи ідеології.

Як виглядає Марко Супрун, Фото: pravda.com.ua

Відомо також, що у 2021 році в Україні було скасовано показ документального фільму "Зошит війни", продюсером якого став Марко Супрун. Кінострічка складалася з відеоматеріалів, знятих на Донбасі українськими військовослужбовцями та добровольцями. Проте, Державне агентство України з питань кіно не видало фільму прокатного посвідчення.

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