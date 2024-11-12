Кому з чоловіків не потрібно проходити ВЛК
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З бронею не можуть відправити на медкомісію
В умовах воєнного стану в Україні військовозобов'язані громадяни повинні щорічно проходити військово-лікарську комісію. Проте деякі категорії українців звільнені від цього обов’язку.
Це регулюється постановою Кабінету Міністрів №675. Згідно з чинним законодавством, ВЛК можуть не проходити:
- Чоловіки віком від 18 до 25 років, які не проходили строкову службу та не закінчили військову кафедру. Ці особи, хоча й перебувають на обліку, направляються на медогляд лише за умови добровільного прийняття на військову службу.
- Заброньовані громадяни, які мають тимчасове звільнення від призову на підставі їхньої роботи в ключових сферах економіки або оборони. Ці люди не підлягають направленню на медкомісію.
- Чоловіки, які мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами.
- Особи, виключені з військового обліку. До цієї категорії належать громадяни, які досягли граничного віку для перебування в запасі, виключені через стан здоров’я або засуджені за тяжкі злочини.
Раніше юнаки з 17 років, які вперше ставали на облік, були зобов’язані проходити медкомісію. Однак нова постанова дозволяє автоматично оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Тепер дані хлопців від 16 до 25 років будуть автоматично внесені до військового реєстру "Оберіг" під час оформлення паспорта.
Таким чином, юнаки віком від 17 до 25 років можуть ставати на облік без необхідності відвідувати військкомат чи проходити медкомісію.
Нагадуємо, що в Україні скасували статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних громадян під час воєнного стану. Тепер існують лише два варіанти оцінки стану здоров'я: "придатний" або "непридатний" до військової служби.
Комісія перегляне їхній статус і може або визнати їх "непридатними" та виключити з військового обліку, або ж змінити статус на "придатний", що дозволить їх мобілізувати.
Повторну ВЛК повинні пройти особи з:
- інвалідністю ІІ групи;
- інвалідністю ІІІ групи.
Після оновлення даних ці військовозобов'язані отримають електронне направлення для проходження медогляду у своєму електронному кабінеті.
Згідно з новим законом, всі громадяни, які мали статус "обмежено придатний", зобов'язані пройти повторну комісію протягом дев'яти місяців з моменту набрання чинності змін — тобто до 4 лютого 2025 року.
Раніше "Телеграф" писав, чи дійсний зараз військовий квиток радянського зразка. За постановою Кабінету Міністрів України, старі військово-облікові документи залишаються дійсними до моменту видачі нових.