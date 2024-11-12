Кому з чоловіків не потрібно проходити ВЛК

З бронею не можуть відправити на медкомісію

В умовах воєнного стану в Україні військовозобов'язані громадяни повинні щорічно проходити військово-лікарську комісію. Проте деякі категорії українців звільнені від цього обов’язку.

Це регулюється постановою Кабінету Міністрів №675. Згідно з чинним законодавством, ВЛК можуть не проходити:

Чоловіки віком від 18 до 25 років , які не проходили строкову службу та не закінчили військову кафедру. Ці особи, хоча й перебувають на обліку, направляються на медогляд лише за умови добровільного прийняття на військову службу.

, які не проходили строкову службу та не закінчили військову кафедру. Ці особи, хоча й перебувають на обліку, направляються на медогляд лише за умови добровільного прийняття на військову службу. Заброньовані громадяни , які мають тимчасове звільнення від призову на підставі їхньої роботи в ключових сферах економіки або оборони. Ці люди не підлягають направленню на медкомісію.

, які мають тимчасове звільнення від призову на підставі їхньої роботи в ключових сферах економіки або оборони. Ці люди не підлягають направленню на медкомісію. Чоловіки, які мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами.

від мобілізації за сімейними обставинами. Особи, виключені з військового обліку. До цієї категорії належать громадяни, які досягли граничного віку для перебування в запасі, виключені через стан здоров’я або засуджені за тяжкі злочини.

Раніше юнаки з 17 років, які вперше ставали на облік, були зобов’язані проходити медкомісію. Однак нова постанова дозволяє автоматично оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Тепер дані хлопців від 16 до 25 років будуть автоматично внесені до військового реєстру "Оберіг" під час оформлення паспорта .

Таким чином, юнаки віком від 17 до 25 років можуть ставати на облік без необхідності відвідувати військкомат чи проходити медкомісію.

Нагадуємо, що в Україні скасували статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних громадян під час воєнного стану. Тепер існують лише два варіанти оцінки стану здоров'я: "придатний" або "непридатний" до військової служби.

Комісія перегляне їхній статус і може або визнати їх "непридатними" та виключити з військового обліку, або ж змінити статус на "придатний" , що дозволить їх мобілізувати.

Повторну ВЛК повинні пройти особи з:

інвалідністю ІІ групи;

інвалідністю ІІІ групи.

Після оновлення даних ці військовозобов'язані отримають електронне направлення для проходження медогляду у своєму електронному кабінеті.

Згідно з новим законом, всі громадяни, які мали статус "обмежено придатний", зобов'язані пройти повторну комісію протягом дев'яти місяців з моменту набрання чинності змін — тобто до 4 лютого 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, чи дійсний зараз військовий квиток радянського зразка. За постановою Кабінету Міністрів України, старі військово-облікові документи залишаються дійсними до моменту видачі нових.